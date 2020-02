Verstappen: Technische tegenslag heeft ons niets gekost

Verstappen werkte op de eerste testdag in Barcelona maar liefst 168 ronden af. De Nederlander toonde zich daarmee de meest productieve coureur van allemaal. Technische tegenslag bleef toen uit, in tegenstelling tot op vrijdagochtend. Vandaag brak er bij de anti-roll bar aan de achterkant iets af, waardoor Verstappen enige tijd binnen moest blijven. Hij gebruikte die tijd om het Holzhaus op te zoeken en om onder meer Robert Doornbos de hand te schudden, alvorens zijn weg te vervolgen.

"Maar we wilden sowieso wat dingen veranderen aan de auto. Bovendien was er op dat moment een rode vlag, dus we hebben maar weinig tijd verloren", verkondigt hij achter de Red Bull-garage in Barcelona. De gevolgen waren qua tijd miniem, maar Verstappen heeft het euvel wel degelijk gevoeld. "Nou ja, er hing gewoon een wiel in de lucht. Dus ja, dat merk je natuurlijk wel. Maar door die reparatie konden we meteen enkele andere aanpassingen aan de auto doen, dus het kwam ergens nog wel goed uit."

Het voorval verandert dan ook niets aan de balans van deze eerste testweek. Die valt volgens hem nog altjd positief uit. "We hebben een goede eerste week achter de rug, ja. We hebben in ieder geval veel rondjes gereden en dat is voor ons het allerbelangrijkste in deze fase. We hebben zo veel data verzameld en daar gaat het om. De rondetijden zeggen nu nog helemaal niks."

Mercedes boezemt geen angst in

Dit betekent ook meteen dat de toptijd van Valtteri Bottas hem nog geen angst in boezemt. Hetzelfde geldt voor het veelbesproken DAS-stuursysteem, waarmee Mercedes de voorwielen op de rechte stukken volledig recht kan zetten. Red Bull heeft de boot volgens Verstappen niet gemist op dat vlak. "Nee. Ze hebben het natuurlijk wel innovatief gedaan bij Mercedes. Maar wij moeten de focus vooral op onszelf hebben en kijken wat wij nog kunnen verbeteren."

