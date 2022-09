Verstappen ziet nog kansen op Monza: "Afstelling vooral voor zondag"

Voorafgaand aan de kwalificatie wist Max Verstappen al dat hij de Italiaanse Grand Prix niet vanaf pole-position zou aanvangen. Een gridstraf van vijf plekken is daar debet aan. Verstappen ontvangt die voor een nieuwe interne verbrandingsmotor en is daarmee één van negen rijders die achteruit gaat voor het laatste deel van deze triple header. Net als op Spa-Francorchamps wist hij vooraf dus al dat er voor de statistieken geen pole bij zou komen, al is een belangrijk verschil met België dat hij zich ditmaal ook niet de snelste man toonde in de kwalificatie.

In de Ardennen lukte dat met overmacht en had Verstappen zelfs aan één run in Q3 genoeg, maar ditmaal bleken zijn woorden van vrijdag ('Monza is geen Spa') volledig te kloppen. Ferrari is beduidend beter voor de dag gekomen. Verstappen stond na Q1 weliswaar bovenaan de tijdenlijst, maar zag de Scuderia het stokje overnemen in het tweede en derde deel. Leclerc was door de vele gridstraffen sowieso wel met pole-position aan de haal gegaan, maar heeft het in de slotfase volledig op eigen kracht gedaan. De Monegask wist Verstappen ruim een tiende achter zich te houden, al sprak de wereldkampioen over de boordradio ook over 'best een goede ronde.'

Alhoewel de FIA de rekenwijze nog niet heeft vrijgegeven en dus niet bekend heeft gemaakt of Verstappen morgen als zevende (sec plus vijf) of vierde start (als ze het verrekenen met andere coureurs die een gridstraf hebben), heeft Verstappen nog best vertrouwen. "Het zat dicht bij elkaar in de kwalificatie. De ronde ging goed. In de eerste sector verloor ik wat, maar dat komt waarschijnlijk doordat we iets minder topsnelheid hebben en ook doordat de eerste chicane niet echt lekker ging."

Waar Verstappen aangeeft dat hij minder topsnelheid heeft, blijkt dat een bewuste keuze te zijn. "Wij hebben ervoor gekozen om met iets meer downforce te rijden, ja. Over één ronde was dat misschien niet ideaal, maar ik denk dat het voor de race best goed moet zijn. De bandenslijtage zou daardoor iets lager moeten zijn." Voor die race ziet de snelheid er trouwens goed uit, waardoor Verstappen vooral in de openingsfase uit de mêlee moet blijven in de chicanes. "Ik probeer in de eerste ronde uit de problemen te blijven inderdaad en daarna om naar voren te rijden. Of de overwinning nog mogelijk is? Nou ja, onze lange runs zagen er wel goed uit op vrijdag, dus er is wel potentie."