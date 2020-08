Verstappen verwacht in race geen kind te hebben aan Racing Point

Gevraagd of Racing Point ook in de wedstrijd een bedreiging kan vormen voor Red Bull, antwoordde Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com: “Nee, het zou in de race wel goed moeten komen. Het gaat er alleen even om dat ik ervoor kom en daarna zal ik me op mijn eigen race gaan focussen.”

Tijdens het eerste weekend op Silverstone viel Racing Point zwaar teleur, maar tijdens de tweede krachtmeting op de Engelse piste staat het team er een stuk beter voor. “Volgens mij reden ze vorige week met heel veel vleugel. Ze hadden dus heel veel downforce op de auto, wat misschien niet zo goed voor ze uitpakte”, analyseert Verstappen. “Dit weekend rijden ze met een andere vleugel en zien ze er sterker uit.” Daarnaast is er natuurlijk de oppermachtige Mercedes-krachtbron, die bij Racing Point achterin ligt. Verstappen: “De Mercedes heeft voor de kwalificatie een echte kwalificatiemodus. Dat kun je wel zien als ze hun motor opschroeven van Q2 naar Q3. Het gaat om een grote stap, en die hebben wij niet. Dat helpt ze natuurlijk ook en dat verklaart volgens mij eveneens waarom ze in de race wat minder sterk zijn, want dan kunnen ze daar minder gebruik van maken. Normaal gesproken rijden we een beetje in niemandsland, maar ze hebben dit weekend een goede job gedaan. Ik kan daar niets tegenin brengen.”

De goede performance van Racing Point leidt hier en daar tot irritatie bij de concurrentie, nu duidelijk is geworden dat het team de brake ducts daadwerkelijk van Mercedes heeft gekopieerd. Verstappen wil niets over de zaak kwijt, goed mogelijk omdat er nog geen definitieve uitspraak ligt, nu meerdere teams hebben aangegeven in beroep te gaan. “Ik wil me eigenlijk niet in die discussie mengen. Ik denk dat er al genoeg mensen mee bezig zijn. Laten we maar gewoon afwachten wat daar allemaal gebeurt en dan horen we vanzelf wat er allemaal wel mag en niet mag”, zegt Verstappen.

Hülkenberg als teamgenoot?

Verstappen liet vorige week bij de eerste race op Silverstone al weten dat Nico Hülkenberg in zijn ogen een plek op de Formule 1-grid verdient. De Nederlander kwam na de kwalificatie op zaterdag met woorden van gelijke strekking. Over de derde tijd van de invaller van Racing Point zegt hij: “Het laat duidelijk zien dat de auto heel sterk is, maar Nico heeft het ook gewoon fantastisch gedaan in de kwalificatie. Ze hebben een goed werk geleverd afgelopen winter, maar ik hoop vooral dat dit Nico helpt voor een stoeltje voor volgend jaar, want hij verdient absoluut een plek in de Formule 1. Er zijn zeker een paar coureurs die momenteel in de Formule 1 rijden maar niet zo goed zijn als hij. Hopelijk kan dit een geweldige boost voor hem zijn. Ik ben niet blij met hoe de kwalificatie bij ons is gegaan, maar ik ben blij voor Nico dat hij derde is.”

Wanneer hem tijdens een online mediasessie met de Nederlandse pers gevraagd wordt of de Duitser niet zijn gedroomde teamgenoot is voor de toekomst, reageert hij: “Dat is natuurlijk niet aan mij, maar ik vind hem natuurlijk wel een aardige vent en hij kan wel een potje sturen.” Wie hij precies bedoelt als hij het heeft over ‘een paar coureurs die momenteel in de F1 rijden maar niet zo goed zijn’ als Hülkenberg, wil hij natuurlijk niet zeggen, al geeft hij wel te kennen dat hij de coureur uit Emmerik tot de beste tien coureurs van dit moment rekent.