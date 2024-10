Na een sterke seizoensstart veranderde de RB20 van Max Verstappen dit jaar langzaam maar zeker in een onbestuurbaar monster. Wat de situatie nog zorgelijker maakte, was dat het team van Red Bull lange tijd geen idee had hoe het de problemen met de balans kon oplossen.

Na de Italiaanse Grand Prix werd echter de weg omhoog gevonden. Een aanpassing aan de vloer voor de race in Baku zorgde al voor wat verbetering en dit weekend in Austin lijkt Red Bull weer als vanouds te gaan. Verstappen eiste op vrijdag de eerste startplek voor de sprintrace op en behaalde een dag later voor het eerst sinds juni weer een overwinning. De Nederlander leek vervolgens ook de snelheid te hebben om de pole-position voor de Grand Prix te pakken, maar een gele vlag betekende dat hij zijn laatste snelle ronde niet kon afmaken. Verstappen staat zodoende straks tweede op de grid.

Na afloop van de kwalificatie overheerste echter het positieve gevoel bij Verstappen. Als hij de vraag krijgt wanneer hij voor het laatst zo’n goed gevoel had in de auto, laat hij met een lach weten: “Ja, dat is wel lange tijd terug. Ik weet niet eens meer wanneer dat was, om eerlijk te zijn! Dus dat is zeker positief.”

De Limburger geeft aan dat het meteen vanaf de vrije training al een stuk soepeler gaat. “Er zijn natuurlijk wel nog een paar dingen die ik beter wil hebben. Maar in de snelle bochten, daar gaan wij nu gewoon heel goed. Wat betreft de balansproblemen waardoor we de bochten niet konden aanvallen: dat is een stuk beter geworden.”

Verstappen gaf eerder in een interview met Motorsport.com al aan dat met Monza waarschijnlijk het dieptepunt achter de rug was. “Sinds dat moment hebben we natuurlijk wel een paar dingen begrepen. Vervolgens konden we aan de auto werken. We wisten toen tenminste welke richting we op moesten. En ja, dat betaalt zich nu uit. Het is een stuk beter hier. We gaan de goede kant op. Het zal nooit helemaal perfect zijn, maar dat kan ook niet met een raceauto. Dat is hetzelfde met coureurs. Die zijn ook niet perfect.”

Volgens Verstappen is Red Bull met de ontwikkeling van de auto uiteindelijk een totaal andere kant opgegaan dan voorafgaand aan het seizoen was bedacht, als gevolg van de balansproblemen. “Alles wat gepland was, konden we in de prullenbak gooien.”

Of de goede vorm in Austin kan worden meegenomen naar de volgende races, is volgen Verstappen lastig te zeggen. “Er komen natuurlijk nog heel veel verschillende circuits aan. Over het algemeen weten wij dat we altijd goed zijn in de snellere bochten en dat de langzame bochten iets lastiger voor ons zijn. Dus het zal van circuit tot circuit waarschijnlijk wel een beetje verschillen. Maar het is hier echt wel een stuk positiever.”

F1-update: Verstappen tevreden ondanks pole voor Norris