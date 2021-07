Verstappen juicht niet na baalmoment Q3: "Zo zit ik niet in elkaar"

Verstappen heeft de best denkbare uitgangspositie: zelf op pole en de voornaamste titelrivaal op P4. Desondanks was zijn eerste uitlating via de boordradio: "Laten we nooit meer als eerste naar buiten gaan. Dit was vreselijk." Het past niet meteen bij een polesitter, maar tekent Verstappen en zijn visie op de kwalificatie in Spielberg. "Ik wil het altijd zo perfect mogelijk hebben en dat was het niet in Q3. Uiteindelijk is het nog wel goed genoeg voor pole, alleen ga ik niet juichen als ik vind dat het niet goed is gelopen. Uiteindelijk heeft het geen gevolgen voor de plek, maar het had wel beter gekund", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten.

Een poleronde op tachtig procent

"In Q1 en Q2 liep het eigenlijk perfect. Op dit circuit is een klein foutje… Wat ik vorige week al zei, het is natuurlijk een korte baan. Met een klein foutje verlies je meteen veel tijd. Dat was een beetje het geval in Q3, al zie je wel dat de auto dan nog goed genoeg is." Met het foutje duidt Verstappen op het blokkerende wieltje in bocht 3 tijdens zijn eerste aanzet. De tweede run had eveneens sneller gekund, al werd Verstappen toen als eerste naar buiten gestuurd. Dat heeft hem naar eigen zeggen veel tijd gekost op de rechte stukken.

Het maakt dat de eerste ronde van Q3, net als vorige week, de beslissende bleek. Waar er vorig raceweekend over een nagenoeg perfecte ronde werd gesproken, was dat deze zaterdag allerminst aan de orde. "Meestal zit je rond de - weet ik veel - 98 procent van een perfect rondje. Zoiets is moeilijk in procenten uit te drukken, maar dit was ongeveer 80 procent. Het was niet goed." De keerzijde daarvan is dat het veelzeggend is dat Red Bull op 80 procent pole kan pakken. "Nou ja, er zijn natuurlijk weinig bochten op dit circuit, vandaar die 80 procent. Bij bocht drie blokkeerde ik en daar verlies je meteen veel tijd. En die tweede run, als je dan alleen rijdt… Ik had niet verwacht dat het zoveel zou uitmaken op het rechte stuk, maar dat deed het wel. Dan probeer je wat terug te pakken in de bochten, maar dat werkt natuurlijk niet."

Start en eerste ronde overleven

Het totaalbeeld maakt dat Verstappen nog veel ruimte voor verbetering ziet. Onderaan de streep heeft hij echter 'gewoon' P1 te pakken en kan hij zijn voorsprong in het WK uitbouwen. De weersomstandigheden kunnen alles anders maken op zondag, maar waar schuilt het gevaar in droge condities? "Vooral bij de start en de eerste ronde. Daar moeten we doorheen zien te komen, normaal gezien moet het [daarna] wel goed komen." Dat laatste betekent overigens niet dat Verstappen op een 'easy win' rekent, zoals Lewis Hamilton het onder woorden bracht. "Het is nooit zo makkelijk als het lijkt, vooral met de zachtere banden van dit weekend. Dat vergt wel wat meer management", houdt Verstappen een slag om de arm.