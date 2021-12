Verstappen jubelt na besluit FIA: "Dit is de enige juiste uitkomst"

Na een knotsgekke slotrace van een even krankzinnig Formule 1-seizoen kwam Max Verstappen als eerste over de meet in Abu Dhabi. De wereldtitel leek daarmee binnen, maar dat was buiten een protest van Mercedes gerekend. Het heeft een enorme soap ingeluid en zette Verstappen en Red Bull Racing urenlang in de wachtkamer. Helmut Marko gaf aan dat de kersverse wereldkampioen best nerveus was in die tussenliggende periode, waarin de hoofdrolspelers tussen hoop en vrees leefden.

"Ik heb vandaag sowieso heel veel verschillende emoties gehad", laat Verstappen bij het verlaten van het circuit aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Natuurlijk moet je dan altijd even afwachten wat er gaande is, maar ze hebben uiteindelijk toch besloten hier bij de FIA. Ik denk ook wel dat dit de enige juiste uitkomst van de zaak is. Ze hebben ons namelijk laten racen", laat de kersverse wereldkampioen weten.

Mercedes heeft nog wel tijd voor zichzelf gekocht en heeft vier dagen om formeel protest aan te tekenen bij de FIA. Verstappen weigert zich daar op voorhand echter al te druk over te maken. "Dat zien we dan wel weer, we zien vanzelf wat daar dan weer uitkomt." De hele gang van zaken vindt hij overigens wel perfect bij het afgelopen seizoen passen. "Het was een beetje typerend voor dit seizoen natuurlijk, dat ze het überhaupt al deden. Maar goed, het is op zo'n moment ook wat het is."

'Alles schiet door je hoofd'

De feestvreugde is er na afloop in ieder geval niet minder om. Het voltallige Red Bull-team begaf zich na de FIA-uitspraak meteen richting het rechte stuk van het Yas Marina Circuit om daar de kampioensfoto's te schieten. De ontlading bij alle teamleden was enorm en dat valt ook zeer zeker van Verstappen te zeggen meteen na de finish. Gevraagd of hij toen een beetje rustig kon blijven, luidt het antwoord met een lach: "Ha nee, totaal niet. Alles kwam eruit en ik was natuurlijk ook heel emotioneel. Normaal gezien ben ik niet zo, maar ja, hoe vaak maak je dit mee in je leven?"

De gedachten gaan daarbij ook terug naar de route die hij heeft afgelegd en naar de mensen die dichtbij hem staan. "Dat schiet allemaal door je hoofd, ja, ook dat mijn vader voor dat ene doel door heel Europa heeft gereden. Ons eerste doel was om een race te winnen en om het Wilhelmus te horen, maar het ultieme doel was natuurlijk om die wereldtitel te pakken. Dat was verschrikkelijk lastig, maar het is nu gewoon gelukt. Dat is onwerkelijk, ook om het met mijn familie, vrienden en dierbare vrienden te kunnen vieren. Dat maakt het voor mij extra speciaal."