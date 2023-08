Verstappen jubelt na behalen F1-pole in Zandvoort: "Druk is er altijd"

De zaterdag op Circuit Zandvoort stond vooral in het teken van het weer. Zo verliep de derde vrije training grotendeels nat en kende die door rode vlaggen meerdere onderbrekingen. Voor de kwalificatie was er wederom regen voorspeld richting het einde van Q1 en dus waren de meeste coureurs er als de kippen bij om aan het begin in ieder geval één rondetijd te klokken op intermediates. Verstappen schoot bij zijn eerste aanzet echter rechtdoor in de Tarzanbocht en liet via de boordradio weten: "Wat is er aan de hand met de auto? Ik heb geen grip en sta bijna overal te malen."

Toen de banden eenmaal op temperatuur kwamen, kon Verstappen zich alsnog op de voorposten nestelen. Hij zou als tweede man doorgaan naar Q2, waar Charles Leclerc overigens bijzonder hard voor moest trappen in lastige condities. In dat tweede gedeelte van de kwalificatie begon Verstappen zeer voortvarend op het duinencircuit en wist hij met een nieuw setje intermediates in de slotminuten afgetekend de snelste tijd te klokken. Het maakte de Limburger ook meteen de grote favoriet voor pole in het beslissende gedeelte, waarvoor de grote vraag luidde: intermediates of slicks? In de eerste run bleken de coureurs verdeeld. Zo gingen de meeste mannen voor droogweerbanden, maar reed Verstappen juist naar buiten op intermediates.

De thuisrijder kwam er rap achter dat slicks de betere keuze waren, al kon hij daarmee niet meteen een vliegende ronde afwerken. Een stevige crash van Logan Sargeant zorgde immers voor een rode vlag. Na reparaties aan de baanafzetting konden de cruciale minuten alsnog worden afgewerkt, al was de pret van korte duur. Verstappen sloot de eerste run als derde af achter het McLaren-duo, waarna Leclerc er op een ongebruikelijke plek nogal hard afschoot. Het leidde tot nieuw oponthoud, waarna er een shootout van vier minuten volgde. Verstappen bleek daarin andermaal te kunnen pieken op exact het juiste moment. In de enige vliegende ronde die hem gegeven was wist hij - net als Alexander Albon - op indrukwekkende wijze te leveren. Verstappen had met 1.10.567 een halve seconde marge op Lando Norris en reed zijn teamgenoot Sergio Perez zelfs op meer dan een seconde.

"Het was een listige kwalificatie", begint Verstappen zijn terugblik tegenover David Coulthard. "We begonnen natuurlijk op intermediates, maar ook het nieuwe asfalt is vrij glad. Het draaide om een goed rondje en het uit de problemen blijven. Ik denk dat dat ons aardig gelukt is. Toen we aan het einde op slicks konden, was er ook maar een droge lijn. We moesten wat risico nemen, maar die laatste ronde was echt genieten." Terwijl de baan steeds droger werd en sommige F1-coureurs voor slicks kozen, besloot Verstappen op inters naar buiten te gaan. Hij kwam al vrij snel tot de conclusie dat dat niet juist was. "Op andere circuits hebben we al regenraces gehad, maar hier in Zandvoort was het de eerste keer. We hebben de wind misschien wat onderschat en toen de zon kwam werd het heel snel droog. Het draait puur om ervaring. Dit zijn lessen waar je mee verder kan. Uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. We hebben het juiste gedaan." De regerend wereldkampioen klaarde het klusje voor duizenden fans. "De druk om te presteren is er altijd, maar het is geweldig als je het dan voor elkaar krijgt."