Afgelopen weekend kwam de veiligheid van het circuit van Spa-Francorchamps opnieuw ter sprake na het dodelijke ongeval van de achttienjarige Dilano van 't Hoff tijdens race 2 van de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). De race liep bijna op het einde toen het hele veld achter de safety car reed, maar de wedstrijdleiding besloot de race voor een sprint van één ronde te hervatten op het circuit waar het steeds harder ging regenen. De nummer twee van de race gleed van de baan op de exit van Raidillon en knalde tegen de muur aan de binnenkant, maar gleed wonder boven wonder links op de baan door en kwam niet terug naar het midden.

Daarmee leek een megacrash voorkomen in het veld van ruim dertig deelnemers, maar het ging enkele seconden later alsnog fout. Van 't Hoff was gecrasht en werd vervolgens vol in de zijkant geraakt door Adam Fitzgerald. Medische hulp mocht toen niet meer baten voor de MP Motorsport-coureur. Het was het tweede dodelijke ongeluk op ongeveer dezelfde locatie en op vergelijkbare wijze in korte tijd, aangezien in 2019 Formule 2-coureur Anthoine Hubert om het leven kwam na een zware crash met Juan Manuel Correa.

Formule 1-coureurs vernamen in Oostenrijk het tragische nieuws, waarbij Lance Stroll al snel wees naar de lay-out van Spa-Francorchamps en met name de gevaarlijke aard van de bochten Eau Rouge en Raidillon. Volgens de Canadees zou de Formule 1 zelfs 'met vuur spelen' door naar Spa af te reizen terwijl er geen veranderingen zijn doorgevoerd. Andere coureurs, waaronder Max Verstappen en Lando Norris, wezen juist naar de gevaarlijke omstandigheden door de hoeveelheid regen en de spray die de bolides achter zich opgooiden. Verstappen erkent dat de bochtencombinatie van het circuit in de Ardennen gevaarlijk is, maar wijst naar het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië als voorbeeld dat er nog meer gevaarlijke plekken zijn.

"Het is zeker weten een behoorlijk gevaarlijke bocht, maar we racen ook in Jeddah en de eerste sector is daar waarschijnlijk nog gevaarlijker", zegt Verstappen, die afgelopen zondag de Grand Prix van Oostenrijk won. "Ik ben blij dat er in die sector nog niets gebeurd is. Als je in bocht 6, 7 of 8 een crash hebt, kan het ook zo lopen: het is allemaal blind, je weet niet wat eraan komt. Ik herinner me nog dat ik begin dit jaar boos was op mijn engineer omdat ik Lando in de weg zat en ik weet hoe dat voelt. Het is supergevaarlijk wanneer dit soort dingen gebeuren."

Onder druk gezet

Verstappen is het met Stroll eens dat er meer aan gedaan kan worden om Spa-Francorchamps veiliger te maken, maar vindt niet dat er alleen maar gewezen moet worden naar de lay-out. Hij stelt namelijk dat de regen op elk circuit voor gevaar kan zorgen. "Natuurlijk is Eau Rouge een blinde bocht naar boven, maar dit ongeluk gebeurde later", doelt de Nederlander op het feit dat de ramp zich op Kemmel Straight voltrok. "Dat is het enige wat misschien verbeterd kan worden daar, meer ruimte door bijvoorbeeld de muren verder weg te zetten. Op dit moment lijkt het er namelijk op dat zodra je daar crasht, je de muur raakt en best makkelijk terug de baan op stuitert. Ze hebben al wat zaken veranderd aan Spa, ze hebben het zeker breder gemaakt maar het zal altijd een gevaarlijke bocht blijven. Maar we gaan naar veel circuits met gevaarlijke bochten, alleen zeg je daar waarschijnlijk niets van totdat er wat gebeurt. Nu komt dit natuurlijk ter sprake, maar ik heb het gevoel dat het oneerlijk is om alleen naar het circuit te wijzen. Je moet namelijk als eerste kijken waarom ze een herstart hadden."

Verstappens teamgenoot Sergio Perez stelt dat dit ongeluk aantoont dat de moderne formulewagens maar tot op zekere hoogte veilig in de regen kunnen rijden, ook al klinkt er van fans juist geluid dat ze uitgestelde starts of rode vlaggen vanwege regen niet willen zien. "Voor mij zijn de baanomstandigheden absoluut het belangrijkste, want ik denk dat race directors vaak onder druk worden gezet door fans, sociale media en mensen die thuis denken dat het circuit er prima uitziet, maar het zicht is het belangrijkste", geeft de Mexicaan aan. "Ongelukken kunnen gebeuren, maar je kunt geen situaties hebben waarin coureurs in principe blind zijn en gewoon voluit gaan, want dan kunnen er in elke klasse grote ongelukken gebeuren. Als dat betekent dat je de start uitstelt en dat we niet starten wanneer de baan echt nat is, dan is dat prima. We moeten doen wat veilig is voor alle coureurs."