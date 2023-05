De Formule 1 had vooraf zeer hoge verwachtingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar ook de eerste sprintrace van het jaar is gehouden. De F1-organisatie rekende op spektakel voor de kijkers, teams vreesden juist chaos en dus hoge kosten onder het budgetplafond. Geen van deze zaken is in de praktijk de realiteit gebleken, aangezien beide krachtmetingen in Baku een vrij gezapig verloop kenden. Het heeft na afloop meerdere verhalen over de amusementswaarde opgeleverd, waarbij onder meer is gewezen naar het inkorten van de DRS-zone, hetgeen ook in Miami gebeurt.

Mindere races horen simpelweg ook bij F1

Enkele media en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben gesuggereerd dat de overmacht van Red Bull simpelweg te groot is, waardoor er een extra spanningsfactor wegvalt. Als tijdens de Nederlandse mediasessie in Miami wordt opgemerkt dat Wolff dat aan het begin van het hybride tijdperk geen probleem vond, reageert Max Verstappen: "Nee, omdat Toto toen zelf aan het winnen was, hoorde je hem natuurlijk niet." Als Motorsport.com vraagt naar meer algemene klachten over de mindere races in Baku trekt de regerend wereldkampioen de vergelijking met het voetbal.

Volgens hem kan het gewoonweg niet iedere keer feest zijn en is een saai gelijkspel in het voetbal ook niet meteen aanleiding om de doelpalen te verplaatsen of om de spelregels te veranderen. "In het voetbal heb je er soms ook hele saaie wedstrijden bij zitten en daarna juist weer geweldige wedstrijden. Je kunt niet alles manipuleren om spanning te creëren", is Verstappen duidelijk geen voorstander van kunstmatige elementen. "Zo'n mindere race hoort er soms ook gewoon bij in de Formule 1. Soms verwacht je zoals in Baku dat er hele gekke dingen gaan gebeuren en dan gebeurt er helemaal niks. En soms denk je juist ‘dit wordt een saaie wedstrijd’ en dan gebeuren er ineens heel veel gekke dingen. Maar dat is nou eenmaal in alle sporten zo."

Verstappen vreest overigens niet meteen voor kunstmatige ingrepen of technische richtlijnen om zijn team af te remmen, zoals met het verhogen van de vloerranden afgelopen winter wellicht wel tot op zekere hoogte het geval was. "Nou ja, dat zie je altijd wel een beetje in de Formule 1 natuurlijk. Als één team dominant is, proberen ze toch dingen te veranderen. Maar op dit moment is het wel prima zo volgens mij. Bepaalde dingen zijn natuurlijk al wel aangepast om bouncing tegen te gaan, maar als team hebben we daar tot nu toe steeds heel goed op kunnen reageren", duidt hijzelf ook op het verhogen van de vloerranden.

Stijve auto's helpen niet mee

In plaats van deze zaken hangt de amusementswaarde volgens Verstappen meer samen met het technisch reglement en hoe teams de auto's doorontwikkelen. "Doordat deze auto's zo stijf zijn, rijdt iedereen tegenwoordig bijna dezelfde lijnen en kun je moeilijk meer iets anders proberen of kerbstones meepakken. Deze auto's zijn in principe wel beter om elkaar te volgen, maar het gaat er vooral om hoe stijf je ermee moet rijden qua ophanging enzo om snel te kunnen zijn. Dat maakt het lastiger. Daarnaast vinden teams natuurlijk steeds meer downforce naarmate de regels stabiel blijven en dat maakt elkaar volgen ook iets moeilijker", sluit Verstappen af.