Komend weekend vervolgt het Formule 1-seizoen 2023 zich in Japan. Het circuit van Suzuka is niet alleen geliefd bij de F1-coureurs, ook bij de fans. Max Verstappen kijkt in ieder geval uit naar de race in het land van motorfabrikant Honda. De Nederlander bewaart speciale herinneringen op het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit. Hoewel Verstappen nu al weet dat hij er dit weekend niet zijn derde wereldtitel kan veiligstellen, is het voor Red Bull Racing op Suzuka wel mogelijk om met succes het constructeurskampioenschap te verdedigen. Na een matige race in Singapore, telt er echter maar een ding voor de 25-jarige coureur en dat is winnen.

"Na de race in Singapore hoopt het team veel momentum mee te nemen naar Japan", zegt de Red Bull-coureur in de aanloop naar het zestiende raceweekend van 2023. "Ik kijk uit naar het racen op Suzuka. Het is er altijd leuk. Er zijn veel snelle bochten. Ik heb geweldige herinneringen aan het winnen van mijn tweede wereldkampioenschap, het scoren van het een-tweetje en het feit dat ik in 2014 hier mijn eerste F1-training reed." Om zo goed mogelijk uitgerust aan de start te verschijnen, brengt Verstappen eerst een aantal dagen door in de Japanse hoofdstad Tokio. "Dat is niet alleen leuk, maar het helpt ook bij mijn jet lag. Het is zaak dat we alles op orde hebben dit weekend en uiteraard is het doel om te winnen."

Teamgenoot Sergio Perez blikt eerst terug op het Singaporese Grand Prix-weekend, waar de RB19 niet domineerde zoals het in alle voorgaande veertien races wel deed. "Singapore was een heel lastig en pijnlijk weekend", trapt de Mexicaan af. "Ik hoop dat we op Suzuka de vorm weer kunnen vinden. Japan is een circuit waar we allemaal van houden. Ik denk dat de auto weer op z'n best zal presteren. De problemen die we in Singapore hadden gaan hier hopelijk geen rol spelen. Afgelopen jaar was het in ieder geval leuk om in de listige omstandigheden te rijden. Ik vocht tot in de slotronde tegen Charles (Leclerc). Dat zijn de wedstrijden waar ik van houd. De eerste sector is een van de beste van het seizoen. Het is tricky, maar gaaf. Het is zaak dat we weer gaan winnen. Dat is het enige doel. Ik heb er alle vertrouwen in en kijk ernaar uit."