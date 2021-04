Laten we eerst even terug in de tijd gaan. Laatst kwam er een prachtige YouTube-video van Red Bull uit, waarin het volledige verhaal van jouw eerste F1-zege is verteld. In hoeverre ben je nu anders dan de jongen die in 2016 won?

Nou ja, je doet met de jaren vooral meer ervaring op. Dat maakt alles wat makkelijker. Verder krijg je een beter begrip van de auto en snap je - zeker als je lang bij één team blijft - steeds beter hoe alles binnen een team werkt. Als persoon groei je natuurlijk ook wel naarmate je ouder wordt, maar dat is logisch. Verder ben ik niet echt veranderd, volgens mij. Ik ben voor mijn gevoel nog steeds dezelfde persoon als toen.

In die video kwam ook naar voren dat je kramp kreeg in de laatste ronden van die Spaanse GP. Je lijkt fysiek een stuk sterker nu, zoiets overkomt je vandaag de dag niet meer?

Nee nee, zoiets gebeurt absoluut niet meer. Dat was natuurlijk ook nog relatief aan het begin van mijn carrière, inmiddels ben ik veel fitter en veel sterker. Het kwam denk ik ook een beetje van de spanning die hoort bij het winnen van je allereerste Grand Prix. Nu is het veel minder zenuwslopend om aan de leiding te rijden, dat is namelijk waar ik wil graag zijn. Maar zo'n eerste keer ben je altijd een beetje nerveus. Als je het eenmaal hebt meegemaakt, gaat het daarna een stuk makkelijker.

Je lijkt dit jaar sowieso erg fit en behoorlijk scherp te staan. Merk je daar iets van in de auto?

Ik ben zeker fit, maar dat was ik vorig jaar ook wel hoor. Ik ben misschien één kilo lichter, maar dat is het dan ook wel. Het is vooral dat één iemand erover begint en dan neemt iedereen het over. [lacht] Op basis van de cijfers ben ik wel ietsje fitter dan vorig jaar, maar die cijfers zijn niet schokkend ofzo. Ik had vorig jaar ook geen enkel probleem op dat vlak.

Los daarvan kunnen we volgens mij wel concluderen dat je anno 2021 een veel completere coureur bent dan de rijder die op 15 mei 2016 won?

Ja, maar dat komt vooral door het begrip van de Formule 1 als geheel, de auto en natuurlijk het hele team. Je gaat beter met bepaalde situaties om doordat je ze al eens hebt meegemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de start, voor een hectische eerste ronde en ook voor het managen van de banden. Dat is in mijn optiek heel normaal. Het is alleen maar logisch dat je na zes of zeven jaar een betere coureur bent dan tijdens je eerste seizoen, zo hoort het eigenlijk ook.

Je zegt altijd 'ik doe gewoon mijn ding' maar ben je door die ervaring ook gegroeid in de rol van teamleider binnen Red Bull, qua prestaties op de baan ben je dat in ieder geval wel?

Nou ja, in het eerste jaar kun je natuurlijk geen leider zijn. Niemand verwacht dat van je als rookie, het draait dan vooral om luisteren en alle nuttige dingen oppikken. Op basis daarvan besluit je wat wel en wat niet goed is om op het circuit te gebruiken. Het is wel zo dat je na verloop van tijd steeds beter weet wat je wilt. Dan is het natuurlijk makkelijker om een bepaalde richting op te gaan.

Die richting maakte dat je in de voorbije jaren 'best of the rest' was. Je grapte vorig jaar zelfs dat je de stoel voor P3 mee naar huis zou nemen. Dit jaar is het anders, maar hoe wist je op dergelijke momenten het maximale uit jezelf te halen, terwijl het resultaat vooraf eigenlijk al vaststond?

Het is dan gewoon zoals het is. Bij Mercedes verdienen ze alle lof voor het bouwen van die dominante auto's [in de voorbije jaren]. Ik doe gewoon mijn best en probeer er steeds het maximale uit te halen. En als dat zoals vorig jaar vaak P3 bleek te zijn, dan moet je dat accepteren. Als je het niet accepteert, loop je namelijk alleen maar gefrustreerd rond en dat is geen fijne manier om een raceweekend in te gaan. Ik heb het gewoon geaccepteerd en er alles aan gedaan om het Mercedes zo moeilijk mogelijk te maken.

Dat is aardig gelukt. Je bent het voorbije jaar zelfs de enige coureur geweest die Mercedes kon volgen en dus van dichtbij aan het werk hebt gezien. Heb je daarbij zwakke plekken herkend, dingen waar jullie dit jaar - met een betere auto - gebruik van kunnen maken?

Ieder team heeft natuurlijk wel zwakke plekken. Maar in z'n algemeenheid moeten we gewoon zorgen dat we een snellere auto hebben dan Mercedes, daar wordt alles wat makkelijker van. Dan hoef je ook niet zo veel risico te nemen bijvoorbeeld. Afgelopen winter hebben we als team natuurlijk keihard gewerkt en het gevoel is goed. Als we die snelle auto hebben en vasthouden, dan zijn we als team - met de manier waarop we werken - erg sterk. In zie in dat opzicht geen zwakte binnen ons team.

Als we toch over een titelstrijd spreken. Door jouw bliksemcarrière heb je nog geen enkele titel in de autosport achter je naam. Maar vergt zo'n titelstrijd nog een andere aanpak, bijvoorbeeld iets minder risico's nemen dan in de voorbije jaren?

Het is zeker anders als je in een titelstrijd zit. In dat geval hoef je natuurlijk niet ieder gevecht of zelfs iedere race te winnen, al zit dat van nature wel in je. Maar dat ik nog geen titel in de autosport heb, betekent niet dat ik niet begrijp wat ervoor nodig is. In de karting heb ik namelijk wel titels gewonnen en het principe is daar hetzelfde: kiezen welke gevechten je wel aangaat en welke niet. Ik heb één kans gehad om een Formule 3-titel te pakken, al is dat toen niet gelukt.

Maar als je eenmaal een auto hebt die goed genoeg is om voor de titel te vechten, dan gaan die dingen automatisch iets makkelijker. Natuurlijk staat er druk op als je een kampioenschap kunt winnen, maar met een mindere auto moet je juist meer risico nemen om een goed resultaat te behalen. Je moet dan meer riskeren in de eerste ronde of in een ander belangrijk gedeelte van de race. Juist daardoor kun je fouten maken. Ik hoop gewoon dat we dit jaar een auto hebben waarmee we voor kampioenschap kunnen vechten, ik denk dat ik dan nog iets beter kan zijn als coureur. Dat is gewoon een fijnere situatie om in te zitten.

Logisch. Tot slot: hoe belangrijk is het in dat opzicht om Lewis nog eens 'fair and square' te verslaan? Het einde van zijn carrière komt in zicht, hoe belangrijk is het om voordien toe te slaan en Hamilton persoonlijk een halt toe te roepen?

Nou niet echt, voor mij is het uiteindelijk niet zo belangrijk met welke coureurs je vecht. Er zijn meer goede coureurs in de Formule 1. Natuurlijk heeft de één meer titels gewonnen dan de ander, maar als je naar alle jaren kijkt, dan zijn er veel meer goede coureurs dan enkel de wereldkampioenen. Het heeft ook een beetje met geluk te maken: op het juiste moment op de juiste plek zijn, zodat je lange tijd dominant kunt zijn. Dat voorrecht heeft lang niet iedereen. Eigenlijk is er ieder jaar maar één zitje, omdat de teamgenoot het meestal moet afleggen en teams niet vaak twee grote rijders naast elkaar zetten. Dat is hoe gewoon het werkt en je moet als coureur hopen dat je in de nabije toekomst in de positie komt om voor het kampioenschap te vechten. Of dat nu één, twee of zeven keer gebeurt, ligt er ook een beetje aan hoelang een bepaald team dominant blijft.

