In de afgelopen maanden is de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Toto Wolff heeft de deur bij Mercedes zo lang als het maar ging opengehouden. In Zandvoort liet hij weten dat er tijdens gesprekken in de zomerstop consensus is bereikt dat een overstap van Verstappen voor 2025 niet haalbaar zou zijn. Het merk met de ster heeft Andrea Kimi Antonelli aangekondigd als teamgenoot van George Russell, terwijl Red Bull met een 'side letter' bij het contract van Helmut Marko heeft gepoogd om Verstappen zolang mogelijk aan boord te houden.

Richting 2026 lijken alle teams hun opties nog wel vakkundig open te houden. Zo heeft Mike Krack laten weten dat de deur bij Aston Martin altijd open staat voor een coureur als Verstappen en zei Mercedes-teambaas Wolff dat de paden voor zijn gevoel nog eens moeten kruisen. Gevraagd of het vleiend is dat Verstappen richting 2026 in theorie verschillende opties heeft en overal heen lijkt te kunnen, reageert hij tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com: "Ja, ik weet natuurlijk dat het kan, maar ik ben er niet zo heel veel mee bezig op dit moment. Ik denk dat ik momenteel al genoeg zorgen heb over andere dingen die we beter willen doen", duidt hij op het lopende seizoen en de vorm van Red Bull.

"Wat er in de toekomst gebeurt, laat ik gewoon lekker zijn gang gaan. We zien vanzelf waar het op eindigt. En dat is het eigenlijk ook wel. Ik ben er op dit moment niet heel veel mee bezig om eerlijk te zijn." Opgemerkt dat alle teams de deuren wel zolang mogelijk open houden, vervolgt Verstappen: "Maar ik heb ook zoiets van ‘als het niet zo is, dan is het niet zo’. Het gaat mijn leven niet veranderen."

Horner en Marko: We moeten een competitieve auto leveren

Foto door: Evgeniy Safronov

Christian Horner en Helmut Marko hebben al laten doorschemeren dat Red Bull weet wat het te doen staat: Verstappen van een competitieve auto voorzien. “De meeste topcoureurs hebben exitclausules in hun contract staan, die met de prestaties samenhangen. Max heeft ook zoiets. Dat betekent: als wij hem geen auto meer kunnen bieden waarmee hij vooraan mee kan doen, dan zal dat zeker een punt zijn waar hij over na gaat denken”, heeft Marko recent aan het Duitse RTL/ntv laten weten. Ook Horner zegt te weten hoe de kaarten zijn geschud: “Ieder contract bevat prestatieclausules, al gaan we er niet over praten wat die precies zijn. Maar zolang wij hem van een competitieve auto kunnen voorzien, dan weten we wat de situatie is.”

‘Bij ieder team zijn er vraagtekens richting 2026’

Bij Red Bull bestaan er richting het Formule 1-seizoen 2026 in ieder geval vele variabelen. Zo moet het team voor het eerst sinds 2006 een omwenteling in het technisch reglement voor elkaar zien te krijgen zonder Adrian Newey en zal Red Bull Powertrains-Ford voor het eerst een eigen krachtbron moeten maken, aangezien er niet meer op Honda kan worden vertrouwd. Het lijken voor buitenstaanders allemaal vraagtekens, al reageert Verstappen: "Tuurlijk, maar dat kun je over iedereen zeggen. Het is een hele nieuwe auto en een hele nieuwe motor. Het is voor iedereen een vraagteken, ook voor mensen die nu denken dat ze er het beste voor staan. Het is altijd een vraagteken of je het echt wel zo goed hebt gedaan. Dat blijft altijd zo."

Hoe de Formule 1-auto's in algemene zin uitpakken met de veelbesproken 2026-regels, is voor Verstappen ook een belangrijke vraag. Hij heeft zich er in een eerder stadium nog niet bijster enthousiast over getoond, maar wil nu vooral de praktijk afwachten. "Ik weet het niet. Dat zie ik vanzelf wel hoe het rijdt in 2026. Natuurlijk gaan we er voor die tijd nog mee rijden in de simulator, maar we moeten zeker zien of het leuk is om in te rijden." Dat laatste is eveneens van invloed op Verstappens toekomstkeuze en hoelang hij nog in de koningsklasse actief wil zijn. "Ja, dat is voor mij natuurlijk ook iets om te beoordelen in 2026, of het wel leuk is om mee te rijden." Verstappen heeft al eerder aangegeven ook ambities buiten de Formule 1 te hebben, met name in de endurance-racerij en in het bijzonder de 24 uur van Le Mans.