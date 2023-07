Max Verstappen: "Interesse genoeg in De Vries, buiten F1 veel mooie plekken"

Max Verstappen is dit weekend weer de enige Nederlander op de grid. Na slechts elf races - één bij Williams vorig jaar en tien voor AlphaTauri - is er voorlopig een einde gekomen aan de Formule 1-carrière van Nyck de Vries. De 28-jarige Fries heeft het veld moeten ruimen en is bij het zusterteam van Red Bull vervangen door Daniel Ricciardo. Alhoewel Verstappen blij is de goedlachse Australiër weer op de grid te zien, vindt hij het logischerwijs een vervelende situatie voor De Vries.

"Nyck is ook een goede vriend van me. Ik heb afgelopen week nog wat tijd met hem doorgebracht", begint Verstappen zijn verhaal tijdens de persconferentie. Dat De Vries voor en niet tijdens de zomerstop wordt vervangen, oogt hard, maar volgens Verstappen maakt de exacte timing niet veel uit. "Het is een lastige kwestie, maar als het besluit toch al is genomen, dan maakt het niet heel veel meer uit wanneer het exact gebeurt. De omstandigheden hebben voor Nyck niet meegezeten. We weten allemaal dat hij een fantastische coureur is, dat heeft hij in verschillende kampioenschappen laten zien. AlphaTauri heeft natuurlijk niet de meest competitieve auto en daar komt bij dat deze generatie auto's sowieso lastig is om onder de knie te krijgen voor rookies. In dat opzicht maakt leeftijd niet veel uit. Deze dingen hebben het zeker niet makkelijker gemaakt. Dan heb je eigenlijk één of twee momenten nodig waarmee je kunt opvallen, bijvoorbeeld als je punten scoort, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Het team wilde iets veranderen en dat is nou ook eenmaal F1. Natuurlijk is het jammer dat je moet vertrekken, maar dat is hoe deze wereld soms kan zijn."

Volgens Verstappen is het belangrijker hoe de carrière vanaf dit punt verder gaat voor De Vries. "Dit is zeker niet het einde van de wereld. Als het in de Formule 1 niet goed uitpakt, doen mensen soms net alsof alles meteen verloren is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is nog veel meer buiten de Formule 1 en in sommige kampioenschappen is het misschien nog wel leuker dan op bepaalde plekken in F1 zelf." Verstappen voegt toe dat De Vries aan interesse geen gebrek heeft. "Ik heb hem afgelopen week gesproken en weet dat hij genoeg opties heeft. Ik weet zeker dat hij wel weer een goed team in een mooi kampioenschap gaat vinden. Het is zoals gezegd niet het einde van de wereld, omdat er genoeg mooie klassen zijn en je in endurance ook veel mooie races kunt rijden."

Ricciardo op termijn weer een optie naast Verstappen?

De positieve keerzijde van de medaille is dat Ricciardo terug is in de Formule 1. "Ik heb afgelopen week ook best veel met Daniel gesproken. Hij was erg enthousiast, zeker nadat hij in onze auto had gereden tijdens die bandentest. Het is mooi dat hij weer terug op de grid is binnen onze familie." Christian Horner liet weten dat hij Ricciardo bijna niet meer herkende na diens McLaren-tijd en dat de Aussie het plezier bij Red Bull heeft teruggevonden. Verstappen heeft een vergelijkbare trend gezien. "Ik denk dat hij die pauze ook wel even nodig had", reageert de wereldkampioen op een vraag van Motorsport.com. "Op een gegeven moment zag je dat hij weer iets meer ging lachen en meer vertrouwd raakte binnen het team, maar ik denk eigenlijk dat deze dingen automatisch wel terugkwamen. Als je net twee jaar hebt gehad waarin het niet lekker liep, dan is het volgens mij ook heel normaal dat iemand een beetje afstand van de sport moet nemen om vervolgens sterker terug te komen."

Ricciardo heeft een duidelijke stip aan de horizon met zijn terugkeer bij AlphaTauri: de man uit Perth wil op termijn graag terug naar het vlaggenschip van het energiedrankenmerk, oftewel naar Red Bull Racing. In dat geval zou hij weer teamgenoot van Verstappen worden, waarbij de vraag natuurlijk opkomt of laatstgenoemde dat ziet zitten. "Nou, ik wilde al niet dat hij weg zou gaan!", duidt de Nederlander op de eerdere overstap van Ricciardo naar Renault. "We weten dat we goed met elkaar overweg kunnen en als Daniel goed presteert bij het team waar hij nu voor gaat rijden, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om weer te promoveren. In dat opzicht ligt het allemaal open."

Video: Hoe Red Bull zichzelf opties geeft met de keuze voor Ricciardo (en nog niet Lawson)