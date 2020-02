Zo komen Formule 1-coureurs de winter door

Max Verstappen genoot met vrienden en familie van de feestdagen maar verlegde vrij snel daarna de focus weer naar het seizoen 2020. Met hardloopsessies en pittige trainingen in de sportschool werkt hij aan zijn fitheid. Soms is stil zitten toch zwaarder dan je denkt…

Tussendoor bracht hij nog een bezoekje aan de start van het WRC-seizoen, dat aftrapt met de legendarische Rally van Monte Carlo:

Over trainen gesproken: Kimi Raikkonen kan er ook wat van. De Fin werkt aan zijn evenwicht met deze bijzondere oefening:

Waar zijn vader zich vermaakte in de duinen van Saudi-Arabië en de Dakar Rally op zijn naam schreef, werkte Sainz Junior eveneens aan zijn fitheid:

Waar veel coureurs binnenshuis aan de voorbereidingen werken, waren er collega's die buiten aan de slag gingen. Maatjes George Russell en Alexander Albon zochten de kartbaan op en lieten zich daar lekker gaan:

Datzelfde geldt voor Formule 1-debutant Nicholas Latifi:

Valtteri Bottas vermaakt zich prima in kouder oorden. De Mercedes F1-coureur nam deel aan de Arctic Rally in Finland en was ook daar vrij rap:

Ook Romain Grosjean bewijst prima uit de voeten te kunnen op gladdere ondergrond:

Al vermaakte de Fransman zich eerder in de winter nog prima in warmere oorden:

Ferrari-coureur Charles Leclerc vermaakte zich prima met onder meer deze skydive, al kreeg hij daarna wel een standje van het management. Zij konden het niet echt waarderen dat de jonge Monegask zich aan zulke gevaarlijke activiteiten waagde:

Daniel Ricciardo bereidde zich al voor op de unieke kombocht in Zandvoort:

Tussendoor bewees hij ook nog over het nodige zangtalent te beschikken tijdens een optreden van de Australische band Thundamentals: