Max Verstappen heeft naast negentien overwinningen ook twaalf pole-positions bij kunnen schrijven in het Formule 1-seizoen 2023. De gedenkwaardigste daarvan is zonder twijfel in Monaco tot stand gekomen. In extremis leek de Nederlander tekort te komen en leek hij pole-position aan Fernando Alonso te moeten laten. Maar met een derde sector die volledig op de limiet was, bleek Verstappen alsnog 0.084 seconde rapper dan de ervaren Spanjaard. De Limburger sprak meteen na afloop al van een bijzonder kwalificatierondje, maar neemt tijdens het eindejaarsinterview van Viaplay meer tijd om die bewuste zaterdag onder de loep te nemen.

"Toen ik door de bocht ging net voordat de laatste sector begon, merkte ik dat ik wel sneller was dan wat ik daarvoor had gedaan, maar dat het niet genoeg zou zijn", begint Verstappen. "Dat was trouwens ook mijn eigen gevoel. Ik dacht 'we gaan gewoon vol op de limiet en we zien het wel'. Het wordt of pole of we hangen in de muur. Ik heb natuurlijk een paar muren geraakt en ook een paar keer de muur gekust, maar dat was natuurlijk een hele mooie sector." Alhoewel het bovenal een kwestie van 'alle remmen los' was, vond Verstappen daar naar eigen zeggen de balans waar een coureur het hele Monaco-weekend naar zoekt. "Je bouwt dat gedurende een weekend op. Tijdens de trainingen probeer je natuurlijk steeds iets dichter bij de muren te komen, alleen wil je die natuurlijk niet raken, want het gaat erom zoveel mogelijk ronden te rijden in de trainingen."

Een wiel terug zien komen, maar de ophanging niet zien breken

Dat het balanceren op een dun koord bleek, was vooral te zien bij het zwembad. "Er is één chicane waar ik zelf al een paar keer tegen de muur aan heb gezeten. Uit ervaring weet ik dat je de vangrails daar een beetje naar binnen kunt duwen. Dat kwam perfect uit in de laatste ronde, dat ik er zeg maar net tegenaan reed. Ik zag aan mijn stuur op het moment van insturen dat één wiel een beetje terugkwam, dus dat de ophanging bijna afbrak, maar dat de muur een beetje meeveerde. Dat kwam perfect uit." Als tijdens het interview met Viaplay wordt opgemerkt dat Verstappen daarmee eigenhandig het verschil heeft gemaakt, lacht de wereldkampioen: "Nou, bij mij is het ook al verkeerd afgelopen! Ik heb in Monaco natuurlijk ook al een paar keer best hard in de muur gestaan."

Aan het eind van de kwalificatie van 2023 stond Verstappen niet in de muur, maar juist met het Pirelli-bandje in handen dat bij pole-position hoort. Het is tot op zekere hoogte revanche voor een jaar eerder gebleken, toen een crash van Sergio Perez de tweede runs vroegtijdig beëindigde, maar vooral de bekroning van een poleronde die Verstappen zelf ook nog lang bijblijft. "Toen ik de auto parkeerde en mijn helm afdeed, merkte ik dat ik nog steeds een beetje aan het trillen was. Dan weet je natuurlijk dat de hartslag hoog heeft gezeten. De adrenaline om het beste eruit te halen merk je vooral als je na afloop nog steeds aan het trillen bent", besluit de man die ook volgend jaar weer met startnummer 1 in actie komt.

Wil je meer lezen over het Formule 1-seizoen 2023? Bestel dan het jaarboek 'F1 2023: Met afstand de beste', met daarin alle races en achtergronden bij het afgelopen Formule 1-seizoen rechtstreeks uit de paddock!

Video-analyse: Vijf conclusies na het Formule 1-seizoen 2023