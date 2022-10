Verstappen bespreekt incident met Norris: "Respecteer de volgorde gewoon"

Max Verstappen heeft zijn vijfde pole-position van het jaar te pakken, al moet hij zich om 10.00 uur Nederlandse tijd nog wel bij de stewards melden. Aanleiding is een moment aan het begin van Q3. Verstappen werkte zijn out-lap erg rustig af, zoals de Red Bull-coureurs gedurende de hele sessie al deden. Het bleek nodig om de banden op de RB18 in het juiste window te krijgen, al bleek Lando Norris niet van plan om daarop te wachten. De Brit wilde Verstappen passeren voor het ingaan van de snelle ronde, maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot.

De achterkant van Verstappens auto brak namelijk uit, waarna Norris door het gras ging. De stewards nog naar het voorval kijken, al is de Red Bull-coureur zich van geen kwaad bewust. "We deden onze out-laps en probeerden allemaal positie te kiezen om onderlinge gaten te creëren. Op de één of andere manier wilde hij mij voor de chicane nog inhalen, maar ik was al op het punt gekomen dat ik gas wilde geven", legt Verstappen in de persconferentie te Suzuka uit. "Probleem was alleen dat de banden heel koud waren en dat ik daardoor een moment had toen ik op het gas ging."

Volgens Verstappen was dat echter niet de voornaamste oorzaak. "Maar als je iets meer respect hebt [voor de gentlemen's agreement] dan is er niks aan de hand. Iedereen kiest zijn positie toch al. Voor die laatste chicane probeert eigenlijk niemand meer in te halen. Door op dat moment toch nog iemand in te willen halen, creëer je zo'n probleem", besluit de Nederlander.

Video: Het moment van Verstappen en Norris in beeld