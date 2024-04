Max Verstappen in TIME's Top 100 meest invloedrijke personen 2024

Elk jaar brengt het gerenommeerde tijdschrift TIME een Top 100 meest invloedrijke personen naar buiten. In de lijst van 2024 is er ook een plekje ingeruimd voor Red Bull-coureur Max Verstappen. De Limburger is een van de zes sporters die in de lijst is opgenomen. De coureur is gekozen door Sean Gregory, de hoofdredacteur van de sportredactie van TIME. De categorie waarin Verstappen op het lijstje staat is de zogeheten Titans-categorie.

Gregory is vooral onder de indruk van de kalmte waarmee Verstappen achter het stuur zit. "Hij is zo zelfverzekerd dat hij tijdens een race de schermen langs de baan bekijkt, waarop hij de gevechten achter zich in de gaten houdt", schrijft de Britse journalist bij de onderbouwing van zijn keuze. Wat Gregory ook opvalt, is wat de invloed van Verstappen op de fans is. "We zien hordes in oranje gestoken fans naar het circuit reizen en daar voor hem staan juichen", aldus Gregory. "Tegelijkertijd staan er fans van andere teams - zoals Ferrari en Mercedes - hem uit te jouwen als hij op het podium staat."

Gevaar voor de sport?

Na het behalen van de wereldtitel heeft Max Verstappen de touwtjes in de koningsklasse van de autosport stevig in handen. Bij de dominantie van de Red Bull-rijder zet Gregory vraagtekens. "De F1 business levert 2,3 miljard per jaar op. De grote vraag is nu of iemand de Red Bull-Max machine kan verslaan", aldus de journalist. "Op dit moment zit hij nog heel comfortabel achter het stuur."

Verstappen is overigens niet de eerste Formule 1-coureur die uitverkoren is. Sinds 1999 wordt de lijst opgesteld en tot nu toe zijn twee andere rijders in de Top 100 opgenomen. Lewis Hamilton slaagde daar in 2020 in, in het jaar dat hij zijn zevende wereldtitel bemachtigde. Michael Schumacher verscheen in 2005 op het lijstje, het seizoen waarin hij die zevende titel op zijn naam schreef. De andere zes atleten uit de lijst van dit jaar zijn American Football-speler Patrick Mahomes, rugbyer Siya Kolisi, basketbalster A'ja Wilson, voetbalster Jennifer Hermoso en voormalig worstelaar Sakshi Malik.