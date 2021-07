Verstappen mag ziekenhuis verlaten: “Alles in orde”

De Grand Prix van Groot-Brittannië was zondag nog maar een halve ronde onderweg toen hij onnoemelijk hard in de bandenstapels bij Copse crashte, na een tikje op het rechter achterwiel te hebben gekregen van Lewis Hamilton. De 23-jarige Nederlander werd na het ongeluk naar het medisch centrum op het circuit van Silverstone werd gebracht, waarna hij voor verdere controles naar het ziekenhuis in Coventry werd gestuurd.

Uit deze verdere checks is gebleken dat Verstappen niets heeft overgehouden aan het incident en de artsen zien dan ook geen reden om hem langer in het ziekenhuis te houden. Vader Jos Verstappen sprak eerder wel van een pijnlijke schouder en de nodige blauwe plekken, maar daar mag de leider in het wereldkampioenschap Formule 1 dus thuis verder van herstellen.

