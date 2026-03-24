Aanbevolen voor jou

Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

Formule 1
GP van Japan
Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

Honda bereidt zich voor op zware thuisrace: "Grote uitdaging"

Formule 1
GP van Japan
Honda bereidt zich voor op zware thuisrace: "Grote uitdaging"

Marko houdt hoop voor Red Bull en Max Verstappen: "Alles is nog mogelijk"

Formule 1
GP van Japan
Marko houdt hoop voor Red Bull en Max Verstappen: "Alles is nog mogelijk"

Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Formule 1
Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?

Formule 1
GP van Japan
Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?

Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Formule 1
GP van Japan
Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

VLN
NLS2
Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

Mercedes deelt details van ontwikkeling nieuwe GT3-auto

GT
Mercedes deelt details van ontwikkeling nieuwe GT3-auto
Formule 1 GP van Japan

Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

Voormalig Formule 1-coureur en F1 TV-analist Jolyon Palmer verwacht dat gesprekken tussen Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff binnenkort op gang komen.

Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Het is duidelijk dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen een moeizame start van het seizoen kent. Met name de betrouwbaarheid van de RB22 veroorzaakt nog de nodige hoofdpijn binnen het team. Momenteel staat Verstappen op de achtste plek in het klassement, terwijl Mercedes de openingsfase van het seizoen domineert. Het team uit Brackley heeft zowel de Grand Prix van Australië als die van China met overmacht gewonnen, evenals de sprintrace in China. 

Vorig seizoen gingen er al geruchten dat Verstappen een vertrek naar Mercedes overwoog, maar die werden uiteindelijk gesmoord toen hij aangaf toegewijd te zijn aan het Red Bull-team, en in elk geval van plan was daar tot eind 2026 te blijven rijden. Daarnaast loopt zijn contract met het Oostenrijkse team nog tot 2028. Desondanks is oud-coureur Jolyon Palmer ervan overtuigd dat een nieuwe toenadering logisch is, nu Mercedes momenteel duidelijk de sterkere auto heeft. 

"Dat gesprek staat te gebeuren, omdat Red Bull - wat we vorig jaar ook al zeiden - dit jaar de titel niet gaat winnen", zei Palmer bij de F1 Nation-podcast. "Ik bleek toen ook gelijk te hebben, al ging het uiteindelijk maar om twee punten. Het ziet ernaar uit dat hen nog veel te veel werk te doen staat, en Max is hier niet om zich als achtste te kwalificeren. Sterker nog, hij is hier ook niet om niet eens mee te kunnen vechten om het podium." 

"Hij zal een manier gaan zoeken om in die Mercedes te komen. Ook zullen zij in ieder geval kans maken op het wereldkampioenschap in de aankomende jaren. En als je Toto bent, heb je een kans om Max binnen te halen, terwijl de mogelijkheid bestaat dat andere teams steeds dichterbij gaan komen. Dus dat ingebouwde voordeel aan het begin van het seizoen wordt alleen maar kleiner." 

"Je kunt niet uitsluiten dat Verstappen contact zoekt. Dat hebben we vorig jaar al gezien. Toen zagen we ook spanningen ontstaan, zoals in de persconferentie in Oostenrijk, toen George zei: 'Maar wacht eens, waarom hebben we het eigenlijk allemaal over de mogelijkheid dat hij mij zou gaan vervangen? Ik versla Kimi elke keer. Dus hij moet zich meer zorgen maken dan ik.' Stel je voor dat de titelstrijd zich ontwikkelt terwijl dit zich ondertussen op de achtergrond afspeelt." 

Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Villeneuve herinnert zich: "Band met Schumacher is er eigenlijk nooit geweest"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Villeneuve herinnert zich: "Band met Schumacher is er eigenlijk nooit geweest"

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone
Meer van
Max Verstappen

Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

VLN
VLN
NLS2
Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

VLN
VLN
NLS2
Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
Meer van
Red Bull Racing

Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Formule 1
Formule 1
Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Formule 1
Formule 1
Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is
Bekijk meer