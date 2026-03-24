Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"
Voormalig Formule 1-coureur en F1 TV-analist Jolyon Palmer verwacht dat gesprekken tussen Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff binnenkort op gang komen.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
Het is duidelijk dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen een moeizame start van het seizoen kent. Met name de betrouwbaarheid van de RB22 veroorzaakt nog de nodige hoofdpijn binnen het team. Momenteel staat Verstappen op de achtste plek in het klassement, terwijl Mercedes de openingsfase van het seizoen domineert. Het team uit Brackley heeft zowel de Grand Prix van Australië als die van China met overmacht gewonnen, evenals de sprintrace in China.
Vorig seizoen gingen er al geruchten dat Verstappen een vertrek naar Mercedes overwoog, maar die werden uiteindelijk gesmoord toen hij aangaf toegewijd te zijn aan het Red Bull-team, en in elk geval van plan was daar tot eind 2026 te blijven rijden. Daarnaast loopt zijn contract met het Oostenrijkse team nog tot 2028. Desondanks is oud-coureur Jolyon Palmer ervan overtuigd dat een nieuwe toenadering logisch is, nu Mercedes momenteel duidelijk de sterkere auto heeft.
"Dat gesprek staat te gebeuren, omdat Red Bull - wat we vorig jaar ook al zeiden - dit jaar de titel niet gaat winnen", zei Palmer bij de F1 Nation-podcast. "Ik bleek toen ook gelijk te hebben, al ging het uiteindelijk maar om twee punten. Het ziet ernaar uit dat hen nog veel te veel werk te doen staat, en Max is hier niet om zich als achtste te kwalificeren. Sterker nog, hij is hier ook niet om niet eens mee te kunnen vechten om het podium."
"Hij zal een manier gaan zoeken om in die Mercedes te komen. Ook zullen zij in ieder geval kans maken op het wereldkampioenschap in de aankomende jaren. En als je Toto bent, heb je een kans om Max binnen te halen, terwijl de mogelijkheid bestaat dat andere teams steeds dichterbij gaan komen. Dus dat ingebouwde voordeel aan het begin van het seizoen wordt alleen maar kleiner."
"Je kunt niet uitsluiten dat Verstappen contact zoekt. Dat hebben we vorig jaar al gezien. Toen zagen we ook spanningen ontstaan, zoals in de persconferentie in Oostenrijk, toen George zei: 'Maar wacht eens, waarom hebben we het eigenlijk allemaal over de mogelijkheid dat hij mij zou gaan vervangen? Ik versla Kimi elke keer. Dus hij moet zich meer zorgen maken dan ik.' Stel je voor dat de titelstrijd zich ontwikkelt terwijl dit zich ondertussen op de achtergrond afspeelt."
