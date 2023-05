De aanloop richting de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola is anders dan anders. Normaliter zou de focus al richting de actie op de baan gaan, maar daar is tot op heden geen sprake van. De regio kreeg namelijk dinsdag en woensdag met hevige regenval te maken, met overstromingen tot gevolg. Ook langs het circuit van Imola staat het water van de rivier Santerno hoog en staan delen van de paddock blank. Circuitpersoneel werd dinsdagmiddag verzocht het circuit te verlaten en woensdag is de teams gevraagd om niet naar het circuit te komen om aan de voorbereidingen te beginnen.

Max Verstappen zou dit weekend graag in actie willen komen op Imola, waar hij vorig jaar de race won, maar hoopt vooral dat de inwoners van de getroffen gebieden in orde zijn. "Ik kijk ernaar uit om weer op Europees grondgebied te racen, het is al een tijdje geleden", blikt Verstappen vooruit. "Imola is een geweldig circuit en geniet er altijd van om hier te rijden. Het weer is natuurlijk heel slecht geweest hier en ik weet dat dit nauw in de gaten gehouden wordt. Ik hoop dat iedereen in orde is", aldus de Nederlander.

Het is vanwege de huidige situatie in Noord-Italië nog maar de vraag of de Grand Prix van Emilia-Romagna door kan gaan. Mocht dat wel het geval zijn, dan is dat de start van de eerste triple-header van het seizoen. Na deze race reizen de coureurs af naar Monaco om vervolgens door te vliegen naar Barcelona. Het is daarmee een drukke periode voor de coureurs, al helpt het volgens Verstappen wel dat deze races allemaal in Europa plaatsvinden.

"Het is natuurlijk de start van een triple-header. Gelukkig zijn deze races in Europa zodat we nog wat tijd thuis kunnen doorbrengen tussen de races door. Dat helpt met herstel en training. Het team in Milton Keynes en langs de baan hebben heel hard gewerkt en dat werpt zijn vruchten af met de prestaties op het circuit. Laten we zien wat we dit weekend kunnen doen."