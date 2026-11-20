Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen: ‘Ik dacht echt dat we dit jaar geen race zouden winnen’

Max Verstappen geeft toe dat hij na de moeizame start van Red Bull een 2026 zonder overwinningen verwachtte, en geeft het team de credits voor een late opmars

Rahaan Mazumder Ronald Vording

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 14:29

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Met een reeks van acht podiumplaatsen op rij op zak begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander oogt weer als de kracht die eerder dit decennium de Formule 1 domineerde. In maart hield de viervoudig wereldkampioen echter nog rekening met zijn eerste seizoen zonder overwinning sinds 2015.

Tijdens de mediadag in Las Vegas blikte Verstappen terug op de omvang van het herstel dat Red Bull Racing halverwege het seizoen heeft ingezet, in het jaar van de ingrijpende chassis- en motorrevolutie in de Formule 1 voor 2026. Voor het team is het het eerste jaar met de eigen Red Bull Ford power unit.

"Had ik na de eerste paar races verwacht dat het zo zou gaan? Zeker niet", zei Verstappen. "Ik dacht echt dat we dit jaar geen race zouden winnen. Nu vechten we constant om de zege, of zitten we er dicht bij."

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In de eerste drie races in Australië, China en Japan pakte Verstappen slechts 12 punten: hij werd zesde in Melbourne, viel uit in Shanghai en kwam als achtste over de streep op Suzuka. In China noemde hij de RB22 publiekelijk "volledig onbestuurbaar" door grote problemen met de balans in de bochten. Vier races lang haalde hij geen podium en 15 Grands Prix op rij bleef P1 uit, met vier uitvalbeurten in China, Monaco, Groot-Brittannië en Nederland.

De auto herstellen en de motor leren kennen

Op de vraag of het herstel van Red Bull in 2026 leek op de aanpassingen van een jaar eerder, kapte Verstappen die vergelijking meteen af.

"Nee, nee, dat staat er helemaal los van. We hebben dit jaar namelijk heel, heel andere problemen dan vorig jaar", zei hij. "Het was dus een combinatie van meer performance op de auto zetten en tegelijk een paar van onze problemen oplossen. Daardoor krijg je automatisch ook meer performance."

Die stapsgewijze vooruitgang ging verder dan alleen aerodynamica. "Ook aan de motorkant begrepen we veel beter wat we van de motor wilden", merkte Verstappen op. "Er is nog steeds ruimte voor verbetering, dat weten we. Daar werken we constant aan."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

De beloning kwam in het najaar. Verstappen maakte op 4 oktober in Maleisië een einde aan zijn periode zonder P1, won een week later zowel de sprint als de Grand Prix in Singapore en voegde daar op 1 november een derde zege in Mexico-Stad aan toe. Samen met de tweede plaats in São Paulo bracht die opmars hem naar de tweede plek in het rijderskampioenschap met 279 punten, 111 achter de pas gekroonde kampioen Kimi Antonelli, maar 17 voor George Russell. Red Bull bleef intussen derde in de strijd bij de constructeurs.

"Petje af voor het hele team, ze hebben heel goed werk geleverd", zei Verstappen. "Maar we kijken nu ook vooruit. We kijken nog steeds naar een paar zwakke punten die we hebben en naar dingen die we voor volgend jaar willen veranderen, zodat de auto hopelijk nog beter wordt."

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- Het Motorsport.com-team

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