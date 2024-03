Max Verstappen: “Iedereen in het team kan mij altijd bellen”

Sinds de start van het seizoen wordt er veel gezegd en geschreven over een potentiële overstap van Max Verstappen naar Mercedes en een mogelijke clausule in zijn contract die dit mogelijk zou kunnen maken. Op donderdag benadrukte hij echter nog eens dat hij de intentie heeft om zijn verbintenis bij Red Bull, die tot eind 2028 loopt, volledig uit te dienen. "Dat is waarom ik die deal op de eerste plaats natuurlijk heb ondertekend", zei hij in de paddock van Albert Park, waar dit weekend de Australische Grand Prix plaatsvindt. Hij voegde daar vervolgens wel aan toe: “Het is natuurlijk wel erg belangrijk dat we de belangrijkste figuren in het team voor een langere periode weten te behouden, want die zijn belangrijk voor de performance en dat is het waar het uiteindelijk om draait in deze wereld.”

Als Motorsport.com hem zaterdag tijdens een persmoment met de Nederlandse media vraagt of hij het idee heeft dat Red Bull momenteel kwetsbaar is waar het gaat om het mogelijk verliezen van die ‘belangrijke mensen’, nu het team een paar seizoenen de dienst uitmaakt in de Formule 1, antwoordt hij: “Dat is een constant gevecht. Andere teams proberen daar natuurlijk aan te trekken. Maar dat is heel normaal. Dat hebben we in het verleden ook wel bij andere topteams gezien.”

"Dat volg ik echt niet"

Hoewel het jaar nog maar drie maanden onderweg is, zijn er al heel wat verschuivingen geweest als het gaat om technische kopstukken die naar een ander team overstappen. Zo werd afgelopen nog bekend dat Mercedes Simone Resta bij Ferrari had weggelokt. De Italiaan stond bij de Scuderia aan het hoofd van de chassisafdeling. Gevraagd of hij dergelijke ontwikkelingen een beetje volgt, laat hij weten: “Wat er buiten mijn team gebeurt, dat volg ik niet echt. Het gaat er natuurlijk om wat wij hebben.”

Als iemand graag wil vertrekken, hoeft het team wat hem betreft niet tot het uiterste te gaan om die persoon te behouden, waarmee Verstappen min of meer de woorden echoot die teambaas Christian Horner uitte toen de Brit gevraagd werd naar de toekomst van de drievoudig wereldkampioen bij het team. “Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je een goede relatie met iedereen hebt”, zegt Verstappen. “En dat moet eigenlijk ook heel natuurlijk gaan. Uiteindelijk moet je ook niet iemand proberen te behouden als diegene er niet wil zijn. Het moet een natuurlijke relatie zijn. Maar als iemand een vraag heeft of wat dan ook, dan kun je het daar altijd met elkaar over hebben.”

Verstappen heeft niet het idee dat er momenteel mensen bij Red Bull bang zijn dat hij voortijdig vertrekt, maar laat weten te begrijpen als sommigen dat kortgeleden wel waren. “Sommige mensen zijn daar natuurlijk ook wat anders in. Die lezen heel veel. Ik lees niet zo veel en ik denk dat dat in het algemeen wel helpt. Dat probeer ik ook heel veel mensen te zeggen, dat ze bepaalde dingen beter gewoon niet kunnen lezen. Maar als er vragen zijn, iedereen in het team kan mij natuurlijk altijd bellen, als er wat is of zo. Andersom is dat ook zo.”