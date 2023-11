Verstappen na 2022-moment Perez: "Hopen dat we niet in zelfde situatie terechtkomen"

De Grand Prix van Brazilië was vorig jaar een vreemde eend in de bijt. Niet alleen wist Mercedes in Sao Paulo de enige overwinning van het jaar te pakken, ook kende Red Bull Racing er een moeizaam weekend. Terwijl Max Verstappen na de eerste weken van het F1-seizoen 2022 met ijzeren hand regeerde, bleef het op Interlagos bij een zesde en zevende plek voor de constructeurskampioen. Een jaar later is er kans op revanche, waarbij Red Bull de lessen van een vorig seizoen graag in de praktijk wil brengen.

"Vorig jaar hadden we hier natuurlijk geen geweldig weekend", trapt Verstappen af in de persconferentie. "Met het sprintformat is hij moeilijk om alles meteen voor elkaar te krijgen. We hebben wel enkele ideeën waardoor het vorig jaar niet goed ging, al hebben we dit jaar maar weer één training om ervoor te zorgen dat het beter is dan vorig seizoen." Verstappen geeft ermee aan dat het circuit tussen de meren opnieuw het decor is van een sprintrace, waar hij sarcastisch over zegt: "Ik vind het geweldig, helemaal top..."

In de praktijk heeft Verstappen net als veel fans een gezonde hekel aan sprintweekenden en zet die opzet teams ook voor belangrijke vraagtekens. Zo is parc fermé al aan het begin van de kwalificatie van kracht en krijgen formatie slechts één oefensessie om de set-up te bepalen. Het is in Brazilië om twee redenen een extra opgave. Om te beginnen is het weer onvoorspelbaar en heeft dat invloed op de downforceniveaus. Daar komt bij dat de lay-out van het circuit verschillende dingen van een auto vergt. "De bandenslijtage ligt altijd hoog en je moet de auto ook afstellen voor de langzame bochten die je hier hebt", haakt Verstappen in. "Ik denk dat onze auto niet echt geweldig is in langzame bochten, dus dat zijn dingen die we allemaal nog moeten afwachten. Vorig jaar was het in ieder geval niet top, dua we moeten het nu beter zien te doen."

Hopelijk geen herhaling van 2022 met Perez

Vorig jaar ging het in Brazilië niet alleen over de onverwachte nederlaag van Red Bull, maar ook over de verhoudingen tussen Verstappen en Perez. Zo vroeg het team aan eerstgenoemde om zijn teamgenoot voorbij te laten, maar was de Limburger duidelijk: "I gave my reasons and stand by it", klonk het via de boordradio. Dit seizoen heeft Perez met P2 in het kampioenschap wederom iets om voor te knokken, hetgeen in de persconferentie de vraag oproept hoe het zal gaan bij vergelijkbaar scenario. "Goede vraag... Uiteindelijk zou het niet van mij moeten afhangen om de punten binnen te halen. Ik heb vertrouwen in Checo dat hij tweede kan blijven in het kampioenschap, aangezien wij gemiddeld gezien de snellere auto hebben. Vorig jaar was het voorafgaand aan het raceweekend ook niet helemaal goed doorgesproken, maar laten we vooral hopen dat we niet in dezelfde situatie terechtkomen. Dat zou voor iedereen beter zijn."

Waar de editie van 2022 moeizamer verliep, heeft Verstappen natuurlijk ook al meerdere successen mogen vieren in Brazilië. "Ik heb hier best veel goede herinneringen. Om te beginnen natuurlijk die regenrace in 2016, dat was typisch Braziliaans met slecht weer op komst. Dat maakte het nog net iets specialer", duidt Verstappen op zijn bijzondere save en de daaropvolgende inhaaljacht waarbij hij andere lijnen reed dan de concurrentie. "Komende zondag lijkt het droog te blijven, al weet je het hier maar nooit. Mijn eerste overwinning op dit circuit is ook speciaal. Het had er natuurlijk nog eentje meer kunnen, maar dat werkte niet helemaal...", zinspeelt hij op het moment met Esteban Ocon in 2018.

Interlagos is afsluitend in ieder geval wel een baan waar Verstappen - net als veel van zijn collega's - graag komt. "Het circuit heeft relatief weinig bochten, maar is toch erg technisch. De fans zijn ook enorm gepassioneerd, dus ik hoop op weer een mooi weekend."

Video: De gedenkwaardige save van Max Verstappen in Brazilië 2016