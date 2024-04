Verstappen: F1-auto's soms 'als een boot' en niet geschikt voor stratencircuits

Aan het begin van 2022 is de Formule 1 overgestapt op het grondeffect in de hoop het volgen van andere auto's beter te maken. Richting het einde van het voorgaande reglement speelde 'vuile lucht' een steeds grotere rol, waardoor langdurige gevechten schaars waren. De FIA en Formule 1 grepen terug naar het grondeffect, waardoor het volgen afgaande op de rijders inderdaad (iets) beter is geworden, al moet daar meteen bij vermeld dat het weer lastiger wordt naarmate teams meer downforce en extra trucjes vinden. Dat laatste heeft bijvoorbeeld betrekking op voorvleugels die meer outwash genereren, waarmee het voornaamste doel alsnog is om een concurrent in de vuile lucht te zetten.

De grondeffectauto's passen ook naadloos bij een trend van steeds verdere gewichtstoename in de Formule 1, al moet gezegd dat het gewicht vooral in de hybride motoren en in de veiligheidsystemen zit. Op dat laatste kan er natuurlijk niets bespaard worden, terwijl de Formule 1 ook niet van plan is om afscheid te nemen van de zware elektrische motorcomponenten. Dit alles maakt gewicht het voornaamste pijnpunt volgens de coureurs. "Mijn persoonlijke mening is dat de huidige auto's te groot en te zwaar zijn. Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan is het dat", laat Carlos Sainz weten.

Max Verstappen is een vergelijkbare mening toegedaan en benadrukt dat het gewicht vooral zijn tol eist in langzame bochten. "De snelle bochten voelen behoorlijk goed aan met de huidige auto's, maar in de langzame bochten voelen deze auto's net als een boot", zo laat Verstappen desgevraagd aan Motorsport.com weten. "In een Formule 1-auto voelen snelle bochten altijd beter aan dan langzame bochten, al waren die vorige auto's nog iets wendbaarder", duidt Verstappen op het technisch reglement dat tot en met 2021 van kracht was. "Deze auto's genereren vooral veel downforce in de snelle bochten."

Verstappen: "F1-auto's komen niet tot hun recht op stratencircuits"

Het betekent dat de huidige bolides goed uit de verf komen op bijvoorbeeld het circuit van Suzuka, waar maar weinig langzame bochten zijn. Voor stratencircuits is dat een compleet ander verhaal. Verstappen benadrukt dat Formule 1-auto's - en zeker de huidige creaties - 'niet zijn gemaakt voor stratencircuits'. "Ik vind een stratencircuit gewoon niet zo leuk om op te rijden, ook omdat de auto’s van tegenwoordig veel te zwaar zijn. Een Formule 1-auto komt totaal niet tot z’n recht op een stratencircuit", is de drievoudig wereldkampioen helder. "De auto is daar veel te breed, veel te groot en veel te zwaar voor."

Toch is de trend van de laatste jaren om steeds meer stratencircuits op te zoeken. Met bijvoorbeeld het inruilen van Barcelona voor Madrid zal deze ontwikkeling in de toekomst nog verder versterkt worden. De Formule 1-eigenaren achten het goed voor het spektakel, maar Verstappen niet. De Nederlander ziet liever een 'goede race' op een old-school circuit: "Stratencircuits kunnen met safety cars of met een rechte stuk van drie kilometer misschien ook wel spektakel opleveren, maar over het algemeen vind ik ze toch saaier dan een normaal circuit." De mening van coureurs wordt echter niet gehoord bij het kiezen van nieuwe circuits en bovendien benadrukt Verstappen dat niet alle rijders het eens zijn. "Sommigen vinden stratencircuits wel leuk en sommigen niet. Dat zal altijd een beetje fiftyfifty zijn. Ik denk dat de meeste coureurs vooral kijken naar waar ze zelf snel kunnen zijn", sluit Verstappen met een lach af.