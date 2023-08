Max Verstappen in problemen: Houdt auto net uit de muur Tijdens de derde vrije training op een nat circuit Zandvoort hield Max Verstappen in de Hugenholtzbocht zijn Red Bull maar net uit de muur. De Nederlandse Red Bull-rijder reed over het geverfde gedeelte heen, wat duidelijk natter was dan de rest van het asfalt. Gelukkig voor de kampioenschapsleider was de muur net ver genoeg van de bocht, zonder grote schade kon hij zijn weg vervolgen.