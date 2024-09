Verstappen houdt ondanks vijftiende startplek rekening met Norris

Lando Norris kende een teleurstellende kwalificatie in Azerbeidzjan en werd in Q1 al uitgeschakeld. Tijdens zijn eerste snelle ronde had hij last van de vuile lucht van andere auto’s en tijdens zijn tweede en laatste push lap haalde hij zijn voet aan het begin van het lange rechte stuk van het gaspedaal vanwege een gele vlag, waar nadien veel onduidelijkheid over ontstond. Norris kwam zodoende niet verder dan de vijftiende tijd, maar zou later op de avond nog een plek opschuiven vanwege de diskwalificatie van Pierre Gasly en op zondagochtend kreeg hij nog een plek cadeau na de pitsstart voor Lewis Hamilton. Max Verstappen had eveneens een moeizame kwalificatie, doordat veranderingen aan de afstelling na de derde training niet goed uitpakten

“Het allerbelangrijkste is dat we voor Lando finishen”, formuleert Verstappen zijn voornaamste doel voor de race. Ondanks dat zijn voornaamste rivaal voor de titel de race in Baku van de zestiende startplek aanvangt, is het volgens de Limburger geen kat in het bakkie dat hij voor Norris eindigt. “Hij was wel snel”, merkt hij op. “Het is niet dat hij van de zestiende plek start en geen snelheid heeft.” Verstappen twijfelt er niet aan dat de McLaren-coureur zich terug zal vechten. “Absoluut”, luidt het antwoord desgevraagd. Ferrari is ondertussen favoriet voor de overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan, beaamt Verstappen. “Absoluut. Die zijn altijd snel hier. Dus dat is ook geen verrassing”, geeft hij aan. “Dit zijn natuurlijk ook wel de circuits voor ze, Baku en Singapore. Daarna gaan we het wel weer zien.”

De Nederlander erkent teleurgesteld te zijn om zesde te staan op de grid, na de verkeerde kant te zijn opgegaan met de set-up. “Ik denk niet dat ik Charles had kunnen verslaan, maar de tweede startplek was zeker mogelijk geweest.” Om vervolgens zijn schouders op te halen: “Maar daar staan we niet, dus dat is natuurlijk wel balen.” Verstappen zal zondag moeten roeien met de spreekwoordelijke riemen die hij heeft. “Liever had ik het [de afstelling] gewoon teruggezet, maar dat kan niet”, wijst hij op de parc fermé-regels. “Je kan er niets meer aan veranderen, dus je moet er nu gewoon het beste van zien te maken. Hopelijk dat het in het begin van de race met iets meer brandstof in de auto wat beter is. Maar daarna rijd je natuurlijk de tank leeg, dus dan zal het probleem wel weer terugkomen. We gaan het zien.”

Verstappen constateerde wel dat de balans van de auto beter is dan twee weken geleden in het Italiaanse Monza. Teamgenoot Sergio Pérez was na de kwalificatie zelfs zo te spreken over de gemaakte vooruitgang dat hij sprak van de grootste progressie sinds de start van het F1-seizoen. “Dat weet ik niet”, zegt Verstappen na een vraag van Motorsport.com. “Ik denk wel dat het een stuk beter is dan wat we in Monza hadden. Maar om nou te zeggen dat dit de beste balans is die we dit jaar hebben gehad… Dan hadden we zeker niet zesde gestaan. Maar bij mij was de balans sowieso niet goed in de kwalificatie.”