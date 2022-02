Verstappen: “Hopelijk keert 33 volgend jaar niet terug op auto”

Na de knotsgekke seizoensfinale in Abu Dhabi, waarin hij met een inhaalactie in de laatste ronde de wereldtitel veiligstelde, kon Max Verstappen - nadat hij eerst nog een testdag had afgewerkt op het Yas Marina Circuit - na een lang en intens kampioenschap eindelijk genieten van een paar weken rust. Inmiddels is hij weer volop aan het trainen voor het nieuwe seizoen en zo’n anderhalve week geleden stapte hij voor het eerst weer achter het stuur van een Formule 1-auto, al had dat verre van een serieus karakter. Red Bull had de wereldkampioen naar het Oostenrijkse Zell am See gehaald voor wat ijspret met de showcar, die speciaal voor deze gelegenheid voorzien was van studded Pirelli-banden.

“Het was fijn om even van alles weg te zijn”, blikt Verstappen in een video die opgenomen was bij het evenement maar pas donderdag werd gepubliceerd, terug op zijn winterbreak. “Ik heb een leuke tijd gehad met familie en vrienden en ben gewoon even thuis geweest. Inmiddels ben ik me natuurlijk aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ik ben nog niet al te betrokken geweest bij de auto, maar ik ben twee keer per dag aan het trainen. Dat doe ik thuis binnen of ik ga buiten hardlopen. Tussendoor breng ik nog wat tijd door met familie en in de simulator.”

In Zell am See kwam Verstappen voor het eerst in actie met zijn nieuwe helm én prijkte voor het eerst startnummer 1 op de auto. De Limburger bevestigde direct na het behalen van de wereldtitel al dat hij dit jaar met startnummer 1 gaat rijden, waarmee dat nummer voor het eerst sinds 2014 weer wordt gebruikt, aangezien Lewis Hamilton altijd vasthield aan zijn eigen startnummer 44 en Nico Rosberg meteen na het winnen van de titel een punt zette achter zijn F1-carrière. Wanneer Verstappen in Oostenrijk gevraagd wordt naar zijn keuze voor startnummer 1, laat hij weten: “Hoe vaak heb je nu de mogelijkheid om van nummer te ruilen? Bovendien 1 is het beste nummer dat er is. Het was voor mij dus een vrij makkelijke beslissing om met startnummer 1 te rijden.” Om daar nog even snel aan te voegen. “En hopelijk komt 33 volgend jaar niet terug op de auto!”

Donderdag maakte Red Bull bekend de auto voor het seizoen 2022 op 9 februari te presenteren. Daarmee is de Brits-Oostenrijkse formatie vooralsnog het eerste Formule 1-team dat de nieuwe wagen laat zien, al toont Haas vrijdag vast al wel een nieuwe livery. Doordat het technisch reglement voor dit jaar volledig op de schop is gegaan, zullen de auto’s komend seizoen een behoorlijk ander uiterlijk hebben. “Het ziet er een beetje anders uit, maar het is onderaan de streep nog steeds een Formule 1-auto”, vertelt Verstappen over de RB18. De eerste test vindt van 23 tot en met 25 februari plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje, al voorziet Red Bull de auto mogelijk daarvoor al van een shakedown middels een zogenaamde filmdag op het circuit van Silverstone. Verstappen kan niet wachten om zijn nieuwe auto aan de tand te voelen: “Het zal belangrijk worden om tijdens de tests veel ronden te rijden en veel informatie over de auto te verzamelen. Ik heb er zin in.”

Video: Max Verstappen over zijn winterbreak, startnummer 1 en rijden over ijs