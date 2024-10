Te midden van alle tumult over de zogenaamde bib heeft Max Verstappen op het circuit gewoon geleverd. De Red Bull-coureur verzekerde zich in Austin van de sprintpole, zijn eerste officiële pole in wat voor kwalificatie dan ook sinds Oostenrijk - aangezien Spa door een gridstraf niet meetelde. Het lijkt een hoopgevend signaal gezien alle updates van Red Bull en concurrenten die ook niet hebben stilgezeten. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken de sprintkwalificatie en de updates van Red Bull uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als het laatste nieuws over de bib-saga in Austin. Christian Horner heeft verduidelijkt waar de bediening van het mechanisme precies zit en sprak van 'paranoia' bij andere Formule 1-teams. Hij doelde daarmee vooral op McLaren CEO Zak Brown, die tijdens de persconferentie hard uithaalde naar Red Bull en de FIA sommeerde om de onderste steen boven te krijgen. Verder aandacht voor de verklaring van McLaren voor de tegenvallende sprintkwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, de updates van Mercedes, Haas en maar liefst zestig plekken gridstraf voor Liam Lawson.

