F1-update: Verstappen hoopt op 'wonder' in Singapore, FIA kijkt naar McLaren-vleugel

Max Verstappen laat tijdens de mediadag weten dat hij 'een klein wonder' nodig heeft om de Grand Prix van Singapore te winnen. McLaren is logischerwijs opnieuw een serieuze gegadigde, al hoopt Verstappen dat Ferrari punten bij het team van Lando Norris en Oscar Piastri weg kan halen. Het team uit Woking kwam donderdag ook onder het vergrootglas te liggen wegens de achtervleugel. De FIA heeft in een statement laten weten dat 'alle data en aanvullende bewijzen' uit Baku gaat analyseren om te beslissen of een ingreep gedurende dit F1-seizoen nodig is. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, ditmaal vanaf een bijzonder locatie in Singapore. In de video eveneens aandacht voor de herziene structuur bij Red Bull Racing (met de promotie van Lambiase), de geruchten over het vervangen van Daniel Ricciardo door Liam Lawson en natuurlijk een uitgebreide voorbeschouwing op het raceweekend onder het kunstlicht.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!