Eerder dit jaar onthulde Max Verstappen al dat hij met zijn eigen Verstappen.com Racing een GT3-team wil opzetten dat vanaf 2025 actief moet zijn in de autosport. Na de Grand Prix van Qatar doet hij uit de doeken dat hij 'veel race gerelateerde plannen' heeft, waaronder het proberen ondersteunen van jong talent. "Tot nu toe zijn we allemaal, of waarschijnlijk de meesten van ons, door de karting gelederen gekomen, maar dat is tegenwoordig ook heel erg duur", zegt Verstappen.

Op dit moment ondersteunt Verstappen met zijn Verstappen.com Racing al vader Jos in de rallysport en Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond, in de DTM. Bovendien heeft Verstappen in Team Redline zijn eigen simraceteam vol getalenteerde simracers. Ook daarin wil de drievoudig wereldkampioen stappen zetten. "Ik zie potentie in sommige van die jongens. Zij zouden het in de echte wereld ook kunnen maken", is de Nederlanders overtuigd van de talenten van simracers zoals Gianni Vecchio, Enzo Bonito en Kevin Siggy. "Hopelijk kan ik over een paar jaar een manier vinden om simracers in een echte [race]auto te zetten." Wel maakt hij meteen duidelijk dat daarbij geen overdreven doelen gesteld zullen worden. "Dat betekent niet dat ze tot de Formule 1 zullen doorstromen, maar dat kan wel een zitje in de enduranceracerij of wat dan ook zijn. Dat is iets waar ik erg gepassioneerd over ben en hopelijk kan ik dat snel voor elkaar krijgen."

Met zo'n project zou er voor het eerst sinds de Nissan GT Academy en World's Fastest Gamer dat er dan een serieuze poging gedaan wordt om simracers naar de echte racerij te brengen. Jann Mardenborough, de winnaar van de Europese Nissan GT Academy van 2011, maakte eerder dit jaar in gesprek met Motorsport.com zijn ongenoegen duidelijk over een gebrek aan zo'n competitie, wetende dat het dus tot successen kan leiden. Mardenborough zelf eindigde in de 24 uur van Le Mans van 2013 op de derde plaats in de LMP2-klasse en hij geniet een lange carrière in de GT-racerij. "Ik ben verrast dat er sindsdien geen competitie meer is geweest die vergelijkbaar is met de GT Academy", zei Mardenborough. "Dat irriteert me echt, omdat het commercieel gezien een succes was."

Zelf denkt hij nog niet aan het oprichten van zo'n competitie. "Het is iets waar je echt even over na moet denken", benadrukte de Brit. "Ik race nog steeds zelf, ik wil nog een bepaald niveau bereiken. Ik wil Le Mans rijden met een Hypercar. Ik ben me ervan bewust dat ik een reputatie heb, ik kom uit die [simrace]wereld. Maar het vereist meer diep nadenken over hoe het echt zou moeten."