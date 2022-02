Verstappen hoopt op mooiere races in 2022: "Volgen gaat iets beter"

De Formule 1 grijpt dit jaar terug naar het grondeffect in de hoop de amusementswaarde op te krikken. Het heeft compleet nieuwe bolides opgeleverd, waardoor de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor veel coureurs een kwestie van wennen zijn. "De auto's zijn iets stijver dan voorheen, maar ik vind dat op zich niet erg. Het is best fijn om in deze nieuwe auto's te rijden, al zijn veel dingen nieuw en zijn we daardoor nog steeds aan het leren. Het enige nadeel vind ik dat de auto's steeds zwaarder worden, daardoor zijn ze ook iets minder wendbaar in langzame bochten."

De rondetijden van de nieuwe bolides bleken op de eerste testdag ongeveer drie seconden langzamer dan tijdens de vorige wintertest in Barcelona (in 2020). Max Verstappen heeft eerder al laten weten dat hij langzamer prima vindt als zo'n stap de gevechten ten goede komt en juist dat lijkt voorzichtig het geval te zijn. "In snelle bochten voelt het goed en ik heb gisteren ook geprobeerd om enkele auto's te volgen. Dat voelde iets beter dan vorig jaar. Je hebt in ieder geval niet meer van die rare momenten waarop je veel downforce verliest en ofwel onderstuur of enorm veel overstuur krijgt. Ik verwacht niet dat het probleem volledig is opgelost met deze auto's en dat je bijna in de diffuser van je voorganger kunt kruipen, maar dat ligt ook aan de snelheden die we met een F1-auto halen. Het is in ieder geval beter onder controle en verder voelt de auto prima aan."

De enige kanttekening die Verstappen tijdens de Red Bull-presentatie al plaatste, heeft te maken met het verminderde zicht door de overstap op 18 inch velgen. Bij die launch trok Verstappen zijn conclusie op basis van simulatorwerk, inmiddels heeft hij het zicht in Silverstone en Barcelona vanuit de echte auto kunnen beoordelen. "Door 18 inch zijn de wielen natuurlijk een stuk groter dan vorig jaar, dat is gewoon zo. Op een circuit als dit heb je daar nog niet heel veel last van, maar als je naar stratencircuits gaat, kan dat wel verraderlijker worden", blijft Verstappen bij zijn eerdere woorden. Lewis Hamilton liet woensdag juist weten het zicht in de nieuwe auto niet zo'n probleem te vinden.

Video: De eerste testdag van Verstappen en de nieuwe RB18 besproken in de F1-update