Max Verstappen hoogst gewaardeerde coureur in nieuwe F1-game

Komende vrijdag brengt EA Sports de officiële videogame over het Formule 1-seizoen 2023 uit. Het spel bevat onder meer alle circuits van de huidige kalender en dat betekent dat het nieuwe stratencircuit van Las Vegas ook speelbaar zal zijn. Ook keert de verhalende serie Braking Point terug, waarin enkele fictieve karakters (onder meer gebaseerd op Jamie Chadwick) zijn opgenomen. Liefhebbers kunnen logischerwijs ook gewoon spelen met één van de twintig echte coureurs op de F1-grid en daarvan heeft de game-ontwikkelaar vandaag de zogenaamde ratings vrijgegeven.

In samenwerking met de Formule 1 moeten coureurs de beoordelingen van elkaar zien te raden in een speciale video, die is opgenomen tijdens de raceweekenden in Monaco en Barcelona. De uiteindelijke beoordeling is een combinatie van vier uiteenlopende variabelen: ervaring, racecraft, inzicht (awereness) en snelheid. Onderaan de streep kan regerend wereldkampioen Max Verstappen dit jaar op de hoogste score rekenen. De Nederlander wordt in de game gewaardeerd met 94 en dat is twee punten hoger dan Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Achter dit ervaren duo delen maar liefst drie coureurs de beoordeling 89: Charles Leclerc, Sergio Perez en Lando Norris. Aan het andere uiteinde van de lijst zijn de drie rookies te vinden. Oscar Piastri kan daarbij trouwens op een hogere beoordeling rekenen (74), dan Logan Sargeant en Nyck de Vries (71) die de rij sluiten.

COUREUR Ervaring Racecraft Inzicht Snelheid Beoordeling Max Verstappen 84 97 85 95 94 Lewis Hamilton 97 94 94 90 92 Fernando Alonso 99 91 78 93 92 Charles Leclerc 77 92 85 90 89 Sergio Perez 91 93 86 87 89 Lando Norris 76 91 79 91 89 Carlos Sainz Jr. 84 92 81 87 88 George Russell 76 87 83 91 88 Valtteri Bottas 88 86 97 86 87 Esteban Ocon 77 92 76 86 86 Pierre Gasly 78 89 76 85 85 Lance Stroll 79 91 78 81 84 Alexander Albon 75 81 78 86 83 Yuki Tsunoda 69 79 75 87 83 Kevin Magnussen 81 79 85 82 81 Nico Hulkenberg 86 79 81 80 80 Zhou Guanyu 63 78 74 81 78 Oscar Piastri 74 73 79 77 74 Logan Sargeant 48 84 75 67 71 Nyck de Vries 50 84 75 67 71