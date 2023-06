Red Bull trad zondag toe tot de club van honderd dankzij een klinkende overwinning van Max Verstappen, die net als twee weken eerder in Spanje van start tot finish aan de leiding reed. De club telt slechts vier andere leden: Ferrari, McLaren, Mercedes en Williams.

Voor Verstappen was het de 41ste Grand Prix-zege. Daarmee heeft hij er nu evenveel als Ayrton Senna. “Ik haat het om verschillende generaties met elkaar te vergelijken”, reageert Verstappen tegenover de geschreven pers over wat deze statistiek voor hem betekent. “Ik kan alleen maar zeggen dat toen ik nog in de karting actief was, het mijn droom was om Formule 1-coureur te worden. Ik had nooit gedacht dat ik 41 Grands Prix zou winnen. En om op gelijke hoogte te komen met Ayrton is natuurlijk ongelofelijk. Het is iets waar ik enorm trots op ben. Tegelijkertijd hoop ik dat het hier niet bij blijft. Ik hoop dat we nog meer races kunnen winnen.”

Gevraagd naar zijn bijdrage aan de honderd Red Bull-overwinningen, merkt Verstappen lachend op: “Nou, ik heb daar 41 van gewonnen! Misschien moeten we maar eens over een nieuw contract gaan praten! Nee, het is een geweldige prestatie van het team. Dit was de eerste race waarin we deze mijlpaal konden bereiken en ik ben blij dat we het meteen voor elkaar hebben gekregen. We hebben nu honderd keer gewonnen, maar zoals ik al zei hoop ik dat het er nog meer gaan worden. Het nieuwe doel is tweehonderd.”

'Concurrentie komt dichterbij'

Verstappen liet verder weten dat hij de race in Montreal met de nodige vraagtekens in ging. “Om eerlijk te zijn wist ik van tevoren niet goed wat ik van deze race kon verwachten”, kijkt Verstappen terug op de Grand Prix. “Niet zozeer wat betreft de concurrentie maar vooral wat betreft het circuit en het feit dat we de auto behoorlijk veranderd hebben na vrijdag. Ik wist daardoor niet hoe de wagen zou aanvoelen in de race. Gelukkig bleken we de goede kant op te zijn gegaan met de auto.”

Verstappen won in Canada met een voorsprong van 9,5 seconden, de kleinste marge tot dusver dit jaar. Gevraagd of de concurrentie dichterbij aan het komen is of dat het kleinere verschil simpelweg te maken had met de omstandigheden in Montreal, antwoordt Verstappen: “Ik denk niet dat we onze beste dag hadden, doordat we moeite hadden om de banden in het juiste window te houden, wat niet helpt. Maar ik weet ook dat de anderen met updates zijn gekomen waardoor ze beter aan het worden. Ze zijn dus zeker dichter bij ons gekomen.”

Grote zorgen over de pace van de concurrentie maakt hij zich zondag echter niet. “Ik was niet zozeer bezorgd, maar je blijft natuurlijk wel alert. Je bent steeds aan het kijken of degene achter je dichterbij aan het komen is of niet en hoe je daar vervolgens het beste naar kan handelen. Nadat Fernando Lewis had ingehaald, was ik benieuwd wat zijn pace zou zijn. In eerste instantie kon ik mijn pace daarop aanpassen. Daarna, op de harde band, kon ik het gat iets groter maken, maar vervolgens begon ik met mijn banden te worstelen. Je bent constant in gesprek met je engineer en naar het pitbord aan het kijken wat er gaande is. Je kan niet te veel ontspannen in zo’n race, vooral niet als je banden zo koud zijn als hier het geval was. Je moet er constant bovenop blijven zitten. Op een stratencircuits kunnen kleine foutjes sowieso grote gevolgen hebben.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Canada