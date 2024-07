Max Verstappen: "Miste honderd downforcepunten, dacht dat ik Q3 niet zou halen"

Max Verstappen moet de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag achter drie Engelsen als vierde aanvangen. De Nederlander schoot tijdens Q1 van de baan in Copse Corner en beschadigde zijn vloer bij het uitstapje door het grind. "Het was enorm ongelukkig. Ik kwam uit bocht 7 en toen begon het richting Copse ineens te regenen. De coureurs voor mij hadden geen last van die natte plek, maar ik moest dat ene rondje er op slicks wel uit persen. Ik probeerde daardoor de snelheid erin te houden, omdat het helemaal einde oefening zou zijn geweest als het daarna harder ging regenen. Natuurlijk ging ik wel iets langzamer door de natte plekken, maar ik werd alsnog verrast. Ik probeerde de auto uit de muur te houden, maar daardoor moest ik wel door het grind en dat heeft de vloer kapot gemaakt. Het team heeft het goed gedaan door zoveel mogelijk te repareren, maar je mist natuurlijk heel veel."

Dat laatste wordt in de Formule 1 vaak uitgedrukt in downforcepunten. Verstappen laat in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten dat hij honderd downforcepunten tekortkwam ten opzichte van de normale situatie, hetgeen volgens de vuistregel neerkomt op bijna een seconde. "Ik denk dat we zonder die vloerschade wel mee hadden gedaan voor pole-position", laat Verstappen noteren. Met de schade dacht Verstappen Q3 echter niet eens te halen. "Ik probeerde het natuurlijk iedere keer te corrigeren op basis van mijn gevoel, maar ze waren die hele sessie ook bezig met het repareren van de vloer, waardoor het heel lastig was om in te schatten wat ik in iedere bocht zou krijgen. Ik was al blij dat ik in Q3 zat en dan uiteindelijk nog een vierde plek eruit slepen, daar ben ik eigenlijk best tevreden mee."

Het wordt versterkt doordat Silverstone een aaneenschakeling van snelle bochten is, bochten waar je juist het vertrouwen in de auto nodig hebt om aan te vallen. "Door die schade was de balans weg. Je hebt minder downforce, dus het is net alsof je ineens in een veel mindere auto rijdt. Uiteindelijk hebben we het wel proberen te balanceren van voor naar achter, maar je hebt gewoon minder downforce en minder grip." Er moest lapwerk aan te pas komen om de auto nog enigszins fatsoenlijk te maken. "Er zaten nogal wat gaten in de vloer. Verder misten er wat onderdelen en hing er wat los, dat wil je natuurlijk niet hebben voor de balans. De dingen die los hingen, hebben ze er uiteindelijk af gehaald en verder hebben ze er nog maar iets van proberen te maken. Daarmee is het wel beter geworden, al heb ik morgen wel een nieuwe vloer nodig!" Het goede nieuws is trouwens dat Verstappen nog een vloer van dezelfde specificatie (de nieuwe van de update) heeft, waardoor hij die gewoonweg mag vervangen zonder gridstraf.

Video: Het moment waarop Max Verstappen van de baan schoot in Q1