Verstappen geeft Honda de credits: "Mensen verklaarden ons voor gek"

De Formule 1 heeft voor het eerst sinds 2019 weer een bezoek aan Suzuka kunnen brengen en dat is meteen een gedenkwaardige editie geworden. Niet alleen zorgde de regenval voor een chaotische sprintrace, ook kon er aan het eind een wereldkampioen worden gekroond. Max Verstappen had net als de overige aanwezigen niet meteen door dat het pleit al was beslecht, al is het scenario waar hij in Singapore op zinspeelde werkelijkheid geworden. "Dit zou het perfecte scenario zijn, zei ik inderdaad, en zo voelt het ook wel. Het gaat er niet alleen om dat we met Honda rijden, maar ook waar we samen vandaan zijn gekomen", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

"Iedereen, of nou ja, veel mensen in de paddock, verklaarden ons voor gek toen we met hen gingen samenwerken. Gaat dat wel werken, want ze hebben zo'n moeilijke tijd achter de rug?" Met deze woorden duidt Verstappen natuurlijk op de moeizame stint van Honda met McLaren. Tot en met 2017 bleek de relatie tussen het team uit Woking en Honda stroperig, waarna Red Bull eerst met Toro Rosso en nadien het vlaggenschip de handen ineen heeft geslagen met het merk uit Minato.

"Je ziet dat nooit opgeven en hard werken succes kan brengen. Dat is precies wat er met Honda is gebeurd", vervolgt Verstappen. "Vorig jaar waren we al competitief, maar dit jaar is het nog beter. Daarom ben ik trots op iedereen in het team en iedereen bij Honda, vooral op hun mentaliteit." Op de donderdag in Suzuka gaf Verstappen al aan dat er voor zijn gevoel weinig tot niets is veranderd in de relatie met Honda, ondanks dat het Japanse merk officieel is vertrokken. Achter de schermen komen alle Red Bull-motoren nog uit Japan en is de inzet onverminderd. Zo heeft Honda de overstap op E10-brandstof ook goed opgevangen en is dat één van de puzzelstukjes in het huidige succes gebleken. De 2022-motor van Honda en de RB18 die weinig drag kent, verklaren tezamen waardoor Verstappen voor het eerst in zijn F1-carrière een voordeel heeft op rechte stukken.

"Het is mentaal niet makkelijk voor hen [Honda] geweest als je zoveel kritiek te verduren krijgt. Er is veel druk omdat je moet presteren en mensen resultaten van je verwachten. Maar bij Honda zijn ze kalm gebleven en wisten ze waar ze mee bezig waren. En moet je zien waar we nu met z'n allen staan...", is de tweevoudig wereldkampioen lovend. Verstappen heeft al laten weten dat een langere samenwerking met Honda, oftewel een formele terugkeer vanaf 2026 'goed zou zijn' voor de sport: "Ik ben misschien niet de aangewezen persoon om daarover te praten en het is nog best vroeg om het over zoiets te hebben, maar in zijn algemeenheid denk ik dat Honda een geweldige naam is voor de Formule 1 om erbij te hebben. In dat opzicht zou het voor de sport erg mooi zijn om ze weer terug te zien."

Helmut Marko heeft de gesprekken met Honda over 2026 inmiddels opgestart.