Verstappen en Albon trakteren Hollywood op donuts

De Formule 1, dat eerder ook al een roadshow organiseerde in Miami, wil de sport in Amerika nog meer onder de aandacht brengen in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Bovendien werkt men achter de schermen aan een tweede race in de Verenigde Staten.

De F1 sloeg daarom de tenten op in Hollywood Boulevard ter hoogte van het bekende Dolby Theatre, waar jaarlijks de Oscars worden uitgereikt tijdens de Academy Awards. Max Verstappen en Alexander Albon werden opgetrommeld om de show te verzorgen in Tinseltown. Ook Renault-rijder Daniel Ricciardo en Mercedes-man Valtteri Bottas deden mee. De nodige donuts mochten natuurlijk niet ontbreken.

Bekijk de foto's:

