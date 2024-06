Max Verstappen maakt debuut bij Goodwood Festival of Speed

Red Bull Racing viert dit jaar feest, want het Formule 1-team bestaat twintig jaar. Om dat groots te vieren, is het van de partij bij het Goodwood Festival of Speed, dat van 11 tot en met 14 juli plaatsvindt. Op deze korte Britse heuvelklim worden veel demonstraties georganiseerd met bijzondere auto's. Het F1-team van Red Bull heeft veel auto's van stal gehaald om er zelfs de grootste viering van een F1-team op Goodwood van te maken. Max Verstappen zal achter het stuur van zijn geliefde RB16B kruipen, waarmee hij op memorabele wijze in 2021 zijn eerste Formule 1-titel veroverde. Teamgenoot Sergio Pérez is ook aanwezig: hij mag de RB19, de F1-auto van 2023 en een van de meest dominante auto's ooit, over het parkoers rondsturen.

Naast de huidige coureurs en recentere F1-auto's heeft Red Bull ook wat auto's en coureurs van het verleden opgetrommeld voor dit evenement. David Coulthard, Christian Klien, Daniel Ricciardo en Mark Webber zullen ook in een F1-auto van Red Bull rijden. Klien krijgt de eer om in de RB1, de allereerste F1-auto van Red Bull, te besturen terwijl Webber in de RB6 van 2010 plaatsneemt. Ricciardo neemt plaats in de RB7, waarmee Sebastian Vettel zijn tweede F1-titel veroverde, en Coulthard kruipt achter het stuur van de RB9. Er staat bovendien nog een verrassende naam op de lijst: teambaas Christian Horner. De Brit wordt voor het Goodwood Festival of Speed ook in een racepak geritst, want hij stapt in de RB8. Zodoende staan de auto's van 2010 tot 2013 op de lijst van deelnemende auto's, de eerste vier auto's die Red Bull F1-titels opleverden.

Naast alle actie op het 1,86 kilometer lange parkoers zal Red Bull ook naast de baan met iets bijzonders komen. Op vrijdag 12 juli trekt Red Bull namelijk het doek van de RB17-hypercar, het werk van topontwerper Adrian Newey - die na dit seizoen Red Bull Racing verlaat. Hij heeft zich sinds de aankondiging van zijn vertrek volledig toegelegd op de RB17.

"In de 31-jarige geschiedenis van het Festival of Speed is dit de eerste keer dat een Formule 1-team op deze schaal in het zonnetje wordt gezet", reageert The Duke of Richmond, oprichter van het Festival of Speed, op het programma van Red Bull Racing. "Om zowel de huidige coureurs - om nog maar te zwijgen van de regerend wereldkampioen - de CEO en teambaas als iconen van het team te hebben, is fantastisch."

Op het Goodwood Festival of Speed is Red Bull niet het enige F1-team. Ferrari, McLaren, Mercedes, Alpine en Williams zullen ook van de partij zijn op de heuvelklim. Laatstgenoemde team heeft al bevestigd dat Alexander Albon, Logan Sargeant en teambaas James Vowles in actie zullen komen.