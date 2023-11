Max Verstappen legt ommekeer Abu Dhabi uit en lacht om weddenschap Marko

Max Verstappen toonde zich tijdens de vrije trainingen op het Yas Marina Island in Abu Dhabi bepaald niet tevreden met de balans in de RB19. De wereldkampioen liet via de boordradio onder meer weten dat zijn auto 'als een kangoeroe' over de hobbels sprong. Tijdens de kwalificatie was daar echter niets meer van te merken. Sterker nog: Verstappen zag zijn naam ieder gedeelte bovenaan de tijdenlijst verschijnen en heeft dus pole-position nummer 32 uit zijn Formule 1-carrière gepakt. Verstappen noemde het meteen na afloop al verrassend door de moeizame trainingen en geeft tijdens de persconferentie meer tekst en uitleg.

"We hebben het behoorlijk goed omgedraaid. Tijdens de trainingen zag het er niet best uit. Ik worstelde enorm met de balans, maar gelukkig hebben we voorafgaand aan de kwalificatie de juiste veranderingen doorgevoerd. Op dit circuit draait het heel erg om de banden. Je moet vooral niet glijden, want dan raken de banden nogal snel oververhit", begint Verstappen zijn verhaal. De baanomstandigheden waren gedurende de kwalificatie - onder het kunstlicht - natuurlijk ook anders, al denkt Verstappen niet dat de opmars daarmee samenhangt. "Tijdens de tweede training gisteren en ook tijdens de derde training was het allemaal slecht. Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Natuurlijk lag er wat meer grip op het asfalt, maar de problemen die ik had gingen verder dan dat."

De Limburger voegt toe dat de balansproblemen maar lastig te verhelpen waren. "De auto was heel erg onvoorspelbaar. Eerst hadden we onderstuur. Toen we dat probeerden op te lossen, werd het ineens overstuur. Het bleef maar veranderen en we bleven maar glijden. Dat kun je hier echt niet hebben. Het voelde tijdens het rijden zelf ook niet goed aan, al was dat gevoel in de kwalificatie grotendeels weg. Het glijden was er nog wel een beetje, al kon ik er meer omheen rijden."

Marko verliest eens een weddenschap

De ongemakken tijdens de vrije trainingen hebben binnen Red Bull een weddenschap opgeleverd. Verstappen heeft al eerder laten weten zelf niet meer met Helmut Marko te wedden, maar de Oostenrijker is er met andere teamleden wel een fervent liefhebber van. Zo won hij in Mexico nog van Gianpiero Lambiase. De inmiddels 80-jarige topadviseur is zaterdag een weddenschap met Christian Horner aangegaan, waarbij Marko voorspelde dat Verstappen de eerste startrij niet zou halen. De teambaas dacht er anders over en dus is Marko hem vijfhonderd euro verschuldigd. "Ik denk dat Helmut zijn lesje nu wel heeft geleerd! Je moet nooit tegen mij wedden", reageert de Nederlander met een lach op een vraag van Motorsport.com.

Desondanks blijft de vraag of het voor Verstappen ook tot op zekere hoogte gokwerk was richting de kwalificatie, niet met geld maar wel met de afstelling. Verstappen op iets serieuzere toon: "Natuurlijk blijft het altijd een beetje gokken. Je weet natuurlijk nooit echt of het goed gaat zijn. We hadden al verschillende dingen geprobeerd en die leken de problemen allemaal niet op te lossen. Maar Gianpiero [Lambiase] is kalm gebleven en heeft allerlei opties doorgenomen. Met mijn feedback erbij is hij tot een zeer goede afstelling voor de kwalificatie gekomen. Ik ben daar natuurlijk heel blij mee, al weet je vooraf nooit zeker of het goed gaat zijn." Bijkomende factor kan zijn dat Verstappen de eerste training aan Jake Dennis moest laten, al denkt de kampioen daar niet veel last van te hebben gehad. "Dat is lastig te zeggen, maar ik denk dat het dan nog steeds wel moeilijk was geweest om alles goed voor elkaar te krijgen voor de tweede en derde training."