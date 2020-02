VIDEO: Verstappen onthult helm voor F1-seizoen 2020

De Red Bull F1-coureur gooide voor het seizoen 2019 zijn kleurstelling aardig overhoop. Afgelopen jaar reed de Nederlander met een helm voorzien van veel witte elementen. Bovenop prijkte als vanouds een oranje leeuw. Voor 2020 heeft Verstappen het bij enkele bescheiden aanpassingen gehouden.

"De grootste verandering voor 2020 is mijn nieuwe partner, CarNext, die staat op de voor- en zijkant", aldus Verstappen. "Ook op de bovenkant hebben we dat dingen aangepast, voorheen was de leeuw rood met goud en nu is goud belangrijker. Ik vond de helm van vorig jaar erg mooi, dus er was niet echt reden om dit jaar veel te veranderen."