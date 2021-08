Vrijdag, zaterdag en zondag zitten er 70.000 fans op de tribunes van Circuit Zandvoort. De Formule 1 is voor het eerst sinds 1985 in het land en dat gebeurt nota bene in een jaar dat een Nederlander voor het eerst echt kans maakt op de wereldtitel. Max Verstappen reist met drie punten achterstand op Lewis Hamilton af naar zijn tweede opeenvolgende thuisrace. In België ging hij met de zege aan de haal en dat hoopt hij in Nederland opnieuw te doen. Maar die thuisrace zorgt niet voor extra motivatie, verklaart de Red Bull Racing-coureur bij de Telegraaf. “Met veel fans op de tribune wil je het altijd goed doen, maar het zou gek zijn als ik zou zeggen dat ik nu extra gebrand ben op een resultaat. Dat zou niet goed zijn. Ik probeer ieder weekend het maximale eruit te halen.”

Oranje tribunes en rookbommen

Bij de Grands Prix van België en Oostenrijk kleurt het circuit inmiddels al jaren oranje ter steun van Verstappen. In 2021 krijgen de fans dus eindelijk de kans om op Zandvoort een feestje te vieren en de zestienvoudig GP-winnaar heeft daar zin in. “Ik kijk er erg naar uit en hoop dat we er een heel mooi weekend van kunnen maken. Natuurlijk hoop ik dat het circuit helemaal oranje kleurt”, stelt hij. Zelf verwachtte Verstappen niet dat de F1 nog eens naar Zandvoort zou afreizen. Nu het er toch van komt en hij aan boord van zijn RB16B goed meekrijgt wat er gebeurt, hoopt hij op een groot oranjefeest. “Ik hoop dat ik heel veel oranje zie op de tribunes en in de duinen. En dat er aardig wat rookbommen afgaan, zoals we ook in Oostenrijk zagen.”

De afgelopen jaren reisde Verstappen als F1-coureur meermaals af naar Circuit Zandvoort. Racen deed hij niet, wel gaf hij tijdens de Jumbo Racedagen demonstraties met oudere F1-auto’s van Red Bull. Ook mocht de 23-jarige coureur begin vorig jaar het circuit openen na de verbouwing. Zijn laatste races op Zandvoort dateren van 2014, toen hij de Masters of Formula 3 won. Destijds kreeg Verstappen veel minder aandacht dan tegenwoordig. “Ik werd toen vooral gezien als de ‘zoon van’”, lacht hij, wetende dat vader Jos tegenwoordig vaak gezien wordt als de ‘vader van’. “Dat kan je denk ik wel zeggen. En dat vindt hij vast niet erg, hoor…”

Weinig extra drukte rond thuisrace

Komend weekend staat Verstappen op Zandvoort dus in het middelpunt van de belangstelling, zoals vaak geldt voor coureurs die een thuisrace rijden. Dat brengt naast druk vaak ook de drukte van een groot aantal extra verplichtingen met zich mee. Daniel Ricciardo vond de extra plichtplegingen tijdens de GP van Australië zelfs afleiden van het hoofddoel, namelijk goed presteren tijdens de race. Verstappen verwacht dat probleem niet te hebben. “Het belangrijkste is dat ik goed presteer in de auto. Wat eromheen gebeurt, dat is bijzaak. Bepaalde dingen moeten gebeuren vanwege sponsorverplichtingen, maar voor de rest ga ik geen gekke dingen doen.”

Video: Frits van Eldik blikt vooruit op de Dutch Grand Prix