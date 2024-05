Max Verstappen ‘helemaal niet’ goed voorbereid voor F1-race in Imola

Na afloop van de kwalificatie op zaterdag sprak drievoudig wereldkampioen van de grootste ‘turnaround’ in zeker vijf jaar, toen Motorsport.com hem vroeg naar andere raceweekenden waarin het team van een achterstand moest zien terug te komen. De Nederlander kende een bijzonder moeizame vrijdag op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari en op zaterdagochtend ging het nog steeds niet zoals zou moeten. In de kwalificatie voelde de RB20 echter beter aan met als gevolg dat hij zijn zevende pole van het jaar kon veiligstellen.

Rest de vraag hoe het er bij Red Bull voor staat met de longs runs. Echter, dit is ook voor Max Verstappen nog een groot vraagteken. “Helemaal niet”, antwoordt de klassementsleider als hem gevraagd wordt in hoeverre hij zich goed voorbereid voelt op de race. “Vrijdag ging het vreselijk tijdens zowel de korte runs als de long runs. Op zaterdagochtend wilden we een long run doen, maar deden we uiteindelijk maar iets van drie ronden, die overigens ook niet goed aanvoelden. Maar als de balans tijdens de korte run niet goed is, kun je verwachten dat het tijdens de long runs ook niet goed zal zijn.”

“Gezien hoe de balans in de kwalificatie was, verwacht ik wel dat het iets beter zal zijn [in de race]”, vervolgt Verstappen. “Maar ik heb geen idee hoe we ervoor staan ten opzichte van McLaren. Hun long runs op vrijdag zagen er zeer goed uit. Hopelijk kunnen we iets vergelijkbaars laten zien.”

Oscar Piastri en Lando Norris gingen in de kwalificatie nipt langzamer dan Verstappen en leken aanvankelijk tweede en derde op de grid te staan. Een gridstraf voor eerstgenoemde wegens het hinderen van Kevin Magnussen, betekent echter dat Norris naast Verstappen start, Charles Leclerc en Carlos Sainz de tweede startrij delen, en Piastri vanaf de vijfde plek moet komen.

Verstappen verwacht door de gebrekkige voorbereiding een zware kluif te krijgen aan de race. “Zeker weten. We lopen het hele weekend al achter de feiten aan. Het is ons gelukt om bovenaan te eindigen in de kwalificatie. Maar dat is de kwalificatie. De race kan weer een ander verhaal zijn. Ik ben liever iets beter voorbereid en beschik graag over iets meer informatie voorafgaand aan een race, maar we zullen zien wat er gebeurt.”

Video: Verstappen blikt terug op de F1-kwalificatie in Imola