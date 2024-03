Max Verstappen: "Zonder Helmut Marko erbij kan ik niet doorgaan"

Tijdens de kwalificatiedag voor de Grand Prix van Saudi-Arabië is het in Jeddah bepaald niet alleen over de sensationele poleronde van Max Verstappen gegaan. De wereldkampioen heeft naar eigen zeggen zijn 2021-ronde afgemaakt, al ging het in de paddock na afloop meer over Helmut Marko. De 80-jarige topadviseur liet bij de Oostenrijkse televisie weten dat hij 'in theorie' geschorst zou kunnen worden, hetgeen samen blijkt te hangen met een onderzoek naar mogelijk lekken.

Verstappen had tijdens de persconferentie al kenbaar gemaakt waar zijn loyaliteit ligt en brengt dat in gesprek met de Nederlandse pers nog iets duidelijker onder woorden. "Ik heb altijd aangegeven dat Helmut heel belangrijk is voor het team en ook voor mij om in de toekomst door te gaan bij het team. Ik denk dat ik heel duidelijk heb aangegeven dat hij er altijd bij moet blijven." Verstappen voegt toe dat hij deze mening intern, tot aan de Red Bull-top aan toe, ook kenbaar heeft gemaakt. "Ja, ik heb altijd heel duidelijk gemaakt hoe ik erin sta, ook afgelopen jaar na Qatar nog. Hopelijk weten ze dat en respecteren ze dat ook. We zijn al heel lang onderweg met elkaar en dan denk ik dat het heel belangrijk is om iedereen tevreden te houden."

Verstappen is bovendien van mening dat Marko krediet verdient voor de rol die hij vanaf de beginperiode bij het team vervult. "Je moet ook kijken wat hij samen met Dietrich vanaf het begin heeft neergezet. Daar moet je veel respect voor hebben en met respect mee omgaan." Als wordt opgemerkt dat Verstappen Christian Horner in dit geheel niet noemt, legt hij uit: "Daarna is Christian er natuurlijk bij gekomen. Ik denk dat Helmut en Christian altijd heel goed met elkaar konden opschieten. Ze hebben samen veel bereikt en ik denk dat Helmut Christian ook altijd heel goed heeft gesteund, ook op momenten dat het qua prestaties iets moeilijker was voor het team. Ook daar moet je respect voor hebben."

"Zonder hem erbij kan ik niet doorgaan"

Het maakt dat Verstappen het voor zijn eigen toekomst belangrijk vindt dat Marko binnenboord blijft. "Ik heb tot en met 2028 getekend en dan is het wel belangrijk dat bepaalde pilaren blijven." Hij voegt toe dat de rolverdeling intact moet blijven: "Vooral na de dood van Dietrich zijn de taken natuurlijk verdeeld en heeft iedereen zijn eigen rol. Ik heb altijd aangegeven dat het zo moet blijven voor de toekomst, in ieder geval zolang Helmut leeft." Daarnaast zijn de banden tussen Verstappen en Marko op persoonlijk vlak warm. "Ik was de laatste paar dagen voordat ik hier naartoe kwam met Helmut in Dubai. Natuurlijk heb je het dan over bepaalde zaken en ook over de toekomst, al hoef ik natuurlijk niet alles in de media te zeggen. Maar Helmut en ik kunnen heel makkelijk met elkaar praten over alle details. Daarin zijn we erg naar elkaar toegegroeid door de jaren heen."

Het leidt tot de kern van Verstappens verhaal in de mediasessie, oftewel wat hij zou vinden van een eventueel vertrek van Marko - bijvoorbeeld door het onderzoek. "De optie dat hij weggaat, zie ik niet zitten. Daar ben ik heel duidelijk in geweest." Het leidt niet veel later in het gesprek tot Verstappens conclusie: "Ik heb altijd duidelijk aangegeven dat hij erbij moet blijven, dus ik kan niet zonder hem doorgaan." Opgemerkt dat er dan eventueel wel een kans op de wereldtitel van 2025 kan vervliegen, vervolgt de drievoudig wereldkampioen: "Weet je wat het is? Uiteindelijk gaat het ook om de relaties binnen het team en om de communicatie. Als er dingen wegvallen die voor jou belangrijk zijn binnen het team, dan kan er op een gegeven moment een onwerkbare situatie ontstaan, als dat zou gebeuren hè. Daar ben ik altijd heel open in geweest en dat weten ze ook."

Het roept wel de vraag op of de combinatie Horner-Marko nog probleemloos kan functioneren. Verstappen daarover: "Ik heb altijd gezegd dat de insteek is dat alle belangrijke mensen blijven. Iedereen is natuurlijk goed in zijn rol." Gevraagd of de plooien glad te strijken zijn, vervolgt de Limburger: "Als er dingen spelen, dan zijn die natuurlijk altijd op te lossen door te communiceren." Het maakt dat de conclusie van Verstappen tweeledig is: Marko moet bij het team blijven en idealiter moet het weer over de actie op de baan gaan in plaats van over dingen ernaast. "Het is zonde dat we het hier nu over hebben. Ik heb zelf ook liever dat we het over de prestaties op de baan hebben, maar ja, als dit soort dingen spelen, dan is het normaal dat ernaar gevraagd wordt."