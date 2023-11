Verstappen kreeg tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi tot twee toe te maken met verkeer in de pits. Na de eerste rode vlag werd er een Williams naar voren geduwd, terwijl de Nederlander vooraan stond in de rij. ”Mag die Williams zomaar vooraan invoegen? Ik stond al langer te wachten en de monteurs hebben hem gewoon naar voren geschoven”, zei Verstappen op de boordradio. En nadat de Williams daadwerkelijk voor hem was ingevoegd, reageerde de drievoudig wereldkampioen: ”Nou, geef dat maar door!” Na de tweede rode vlag haalde Verstappen de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton én de Alpine van Pierre Gasly in bij het verlaten van de pitstraat. “Ik word hier geblokkeerd”, meldde Verstappen aan zijn team.

“Ze moeten aan de kant”, zegt Max Verstappen achter de Red Bull-garage over het tweede moment. “Ze rijden allemaal langzaam en ik wil naar buiten omdat we maar beperkt de tijd hebben. Maar ze blijven maar in het midden rijden. En als ik ze vervolgens wil passeren, proberen ze me in de muur te duwen. Een beetje silly.”

Verstappen, die alleen tijdens de tweede oefensessie in actie kwam omdat Red Bull-ontwikkelingsrijder Jake Dennis als rookie werd ingezet tijdens de eerste training, liet uiteindelijk achter Charles Leclerc en Lando Norris de derde tijd noteren. Het verschil met de Monegask bedroeg een kleine twee tienden. “Niet zoveel”, antwoordt Verstappen op de vraag wat hij ondanks de beperkte baantijd nog heeft kunnen leren tijdens de tweede training. “We zaten er bovendien flink naast met de balans. Ik had veel last van onderstuur en de auto was erg aan het springen. We hebben zeker nog het een en ander uit te vogelen voor morgen.”

Verstappen, die tijdens de eerste dag in Abu Dhabi werd bijgestaan door performance engineer Tom Hart in plaats van race-engineer Gianpiero Lambiase, is duidelijk nog niet gelukkig met de afstelling van de Red Bull RB19. Gevraagd of het in deze situatie ook niet veel lastiger is om de juiste richting te kiezen voor de set-up: “Ja, maar ik had niet verwacht dat we er zo ver naast zouden zitten met de afstelling. Dus dat is ook nog een beetje een vraagteken voor ons. Maar we staan nog steeds derde. Dat is zo slecht nog niet. Maar de balans kan veel beter, dus we gaan kijken hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.” Vooruitkijkend naar de rest van het weekend op het Yas Marina Circuit, laat Verstappen weten: “We hebben veel uit te zoeken voor de derde training om goed te kunnen zijn in de kwalificatie. Maar we gaan het zien.”

Perez: "We moeten voorzichtig zijn"

Teamgenoot Sergio Perez stond aan het einde van de dag vijfde in de tijdenlijst. Ook hij was niet tevreden over de balans van de auto. “Ik worstelde in eerste instantie een beetje met de voorkant”, zegt de vicekampioen van 2023. “Maar we hebben natuurlijk maar nauwelijks gereden op de medium. Daarna op de soft had ik last van coureurs die bezig waren aan een run met veel brandstof. Het was dus geen normale vrijdag, ook al omdat ik tijdens de eerste training niet heb gereden.”

Perez stond tijdens de eerste oefensessie eveneens aan de kant. Zijn auto werd bestuurd door Red Bull-junior Isack Hadjar, die in Mexico nog voor AlphaTauri in actie kwam. “We zullen voorzichtig moeten zijn met de weg die we nu inslaan”, vervolgt Perez. “Want toen ik mijn snelle ronde reed, waren de banden aan de warme kant. Maar ik denk dat de potentie er wel is. We zullen een paar aanpassingen moeten doen, maar daarna zouden we er weer bij moeten zitten.”

Video: Max Verstappen haalt in de pitstraat in tijdens VT2 in Abu Dhabi