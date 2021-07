Verstappen heerst in Spielberg: "Ben zelf ook verbaasd over vandaag"

Een week na zijn zeer dominante zege in de GP van Stiermarken wist Verstappen opnieuw met ijzeren hand te regeren op het circuit van zijn Oostenrijkse werkgever. De kwalificatie verliep nog niet helemaal naar wens, maar 'een rondje op tachtig procent van perfectie' bleek nog altijd genoeg voor pole-position. De WK-leider mocht derhalve vanaf de beste startplek vertrekken en deed dat naar behoren. Hij wist de leiding te behouden en deed hetzelfde na de eerste safety car-fase. "Ik moest vooral wakker zijn bij de start. Als ik een snelle eerste ronde of een goede herstart kon neerzetten, dan wist ik dat ik daarna mijn eigen race kon rijden." En zo geschiedde. Daarna zagen de concurrenten hem pas op het podium weer terug.

Verstappen controleerde immers met speels gemak en kon zich in de slotfase zelfs een extra pitstop permitteren. Het zegt veel over de overmacht van Red Bull in het Alpenland. "Dit is ongelooflijk om eerlijk te zijn. De auto liep echt op rails. Op iedere bandencompound was het een genot om met deze auto te rijden", jubelt Verstappen meteen na afloop. "Het is eigenlijk behoorlijk gek. Ik ben zelf ook verbaasd over hoe het vandaag is gegaan. Dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht", duidt de vijftienvoudig GP-winnaar met name op zijn overmacht.

"Iedereen zag ons voor dit weekend al als favoriet, maar het is niet makkelijk om steeds te leveren en dat waar te maken. Maar het hele team en ook zeker de mannen van Honda hebben geweldig werk geleverd. Het totale pakket was deze twee weken echt ongelooflijk goed." Het maakt dat Verstappen een perfect weekeinde achter de rug heeft, met een WK-leiding van 32 punten tot gevolg. Des te meer doordat de Nederlandse fans weer massaal op het circuit aanwezig waren. "Het was ongelooflijk om alle fans vandaag weer eens langs de baan te zien. Het was fantastisch om al dat oranje te zien, dat geeft toch nog net wat extra motivatie. Vooral tijdens de laatste ronde van de race en de in-lap heb ik er enorm van kunnen genieten."