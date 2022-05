Verstappen: “Heerlijke week in Miami, maar kijk uit naar Barcelona”

De Grand Prix van Miami bracht de Red Bull-coureur zijn derde overwinning van het seizoen, maar het was tevens een evenement waarrond enorme heisa gemaakt was. Het werd daardoor een drukke week voor alle Formule 1-kopstukken. Zo ook voor wereldkampioen Max Verstappen, die na de race in Florida wel even tijd nodig had om op adem te komen. “We hebben een geweldige week gehad in Miami, ik heb nu wat tijd gehad om met de familie weer tot rust te komen”, zegt Verstappen. “Ik kijk nu wel weer uit naar de race in Barcelona.”

In Barcelona won Verstappen zes jaar geleden zijn eerste Formule 1-race in het weekend dat hij debuteerde voor de Red Bull-hoofdmacht. “Ik koester veel prachtige herinneringen aan het circuit waar ik in 2016 als 18-jarige voor het eerst won in de Formule 1. We kennen het circuit echt heel goed als team, we hebben er de afgelopen jaren veel getest. In tegenstelling tot Miami hebben we voor de race al een substantiële hoeveelheid data. Hopelijk kunnen we het momentum van de afgelopen races doorzetten met een cleane start op vrijdag.”