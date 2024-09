VIDEO: Max Verstappen heeft het heel zwaar in F1-race Baku

Ook in Baku gaat het niet lekker voor Max Verstappen. De regerend Formule 1-kampioen had na de kwalificatie alle kans om een knock-out uit te delen aan Lando Norris, maar in de race krijgt Verstappen het niet voor elkaar. George Russell ging hem zelfs voorbij in het gevecht voor P5, terwijl nota bene Norris op versere banden eraan zit te komen. Gaat Verstappen dan zelf een gevoelig tikje krijgen?