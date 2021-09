Verstappen over hectische slotfase: “Kon soms niet op radioknop drukken”

Met de tweede plaats heeft Max Verstappen de schade zondag goed weten te beperken. De Nederlander moest achteraan starten omdat hij in Rusland naar zijn vierde motor van het seizoen was gewisseld. Hij zou sowieso al drie plaatsen naar achteren moeten op de startopstelling als straf voor de crash met Lewis Hamilton in Monza. Aangezien al zeker was dat Verstappen ergens nog een gridstraf moest pakken voor het nemen van een nieuwe motor, leek Sochi, wat ook nog eens een Mercedes-baan bij uitstek is, de aangewezen plek. De Nederlander was vooraf voorzichtig over zijn kansen om in de race terug naar voren te komen, maar passeerde na 53 ronden over de Russische omloop als tweede de eindstreep.

“Het voelde zeker erg goed toen ik over de streep kwam”, zei Verstappen op de vraag of de tweede plaats in Sochi als een overwinning voelt. “Iedereen weet hoe moeilijk het is om in te halen, vooral nu het middenveld zo enorm competitief is. Het is erg lastig om mensen voorbij te komen en dat kon je in deze race ook wel weer zien. Ik wist er natuurlijk uiteindelijk nog aardig wat te passeren, maar op een bepaald moment kom je gewoon vast te zitten.”

Dat laatste heeft vooral te maken met de banden, waar het beste op een gegeven moment wel vanaf is. Daarbij hielp het niet dat het rubber dat op vrijdag op de baan was neergelegd door de vele regen op zaterdag weer was weggespoeld. “Het was zeer zwaar voor de banden”, merkte Verstappen op. “Ze begonnen erg snel te grainen en kapot te gaan, waardoor je heel veel grip verloor en je niet echt meer kon aanvallen. We bleven echter kalm en gefocust en probeerden gewoon in het spoor van de anderen te blijven, en toen kwam de regen.”

Het draaide vervolgens om het kiezen van het juiste moment om de slicks in te ruilen voor intermediates. “Ik denk dat wij uiteindelijk de juiste beslissing hebben genomen en op het juiste moment naar de pits zijn gegaan. Als we een ronde eerder waren gestopt, dan hadden we onze inters in één of twee ronden kapot gereden, omdat twee derde van de baan nog steeds iets te droog zou zijn geweest. Maar ja, om dan nog van de zevende naar de tweede plek te kunnen klimmen is natuurlijk geweldig.”

Volgens teambaas Christian Horner maakte Verstappen zelf de call om naar binnen te gaan voor intermediates. “Als je op slicks aan het rijden bent en het begint te regenen, dan komt het natuurlijk heel erg aan op wat de coureur op dat moment voelt. Dus dat vroegen ze me constant”, vertelde Verstappen. “Communicatie is in zo’n situatie heel erg belangrijk. Ze vroegen me dus de hele tijd hoe het ging, maar ik kon soms niet de radioknop indrukken om te antwoorden, omdat ik mijn handen vol had aan het op de baan houden van de auto.”

‘Misschien beter op medium kunnen starten’

Voordat de regen arriveerde, koerste Verstappen dus af op de zevende plaats. De Nederlander maakte opmerkelijk genoeg op hetzelfde moment zijn pitstop voor nieuwe banden als Lewis Hamilton, ondanks dat hij op de harde band was vertrokken en zijn titelrivaal op mediums was gestart. “Mijn banden waren op door het vechten en rijden in verkeer”, verklaarde Verstappen na afloop zijn vroege bandenwissel. “De linker voorband was er volledig aan. Dus achteraf gezien was het misschien beter geweest om op de medium band te beginnen. Ik heb geen idee.”

“Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat de harde band er zo snel de brui aan zou geven”, vervolgde hij. “Het was op een bepaalde manier gewoon erg zwaar voor de banden en dan moest ik ook nog eens van achteruit komen. En doordat je voorbij die langzamere auto’s moet zien te komen, rijd je je banden stuk en zodra dat het geval is, zit je vast. Dan kun je niets meer. Je verliest zoveel tijd met een pitstop doordat de pitstraat hier zo lang is, dat een tweestopper niet echt een optie is. Ik was dus gewoon erg beperkt in mijn mogelijkheden. Toen ik binnen kwam, wist ik dat het richting het einde van de race heel zwaar zou worden.“

Verstappen denkt dat er strategisch gezien niet veel meer te halen zou zijn geweest dan P6 of P7. “Charles [Leclerc] reed voor mijn pitstop heel dicht achter me en hij reed op een zeker moment op de veertiende plek, doordat hij volledig klem kwam te zitten in verkeer. Dus ik denk niet dat we iets fout hebben gedaan met de strategie. We waren door de banden gewoon beperkt in wat we voor elkaar konden krijgen. Zonder de regen zou ik zevende of zesde zijn geworden. Als dat het geval was geweest, dan was dat gewoon wat het was, door de situatie met de banden. Er was niet veel meer wat ik nog had kunnen doen door de graining.”

