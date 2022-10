Verstappen: "Ik heb De Vries geadviseerd Marko te bellen na Monza"

Met Nyck de Vries erbij staan er volgend jaar twee Nederlanders op de Formule 1-grid. Beide mannen vertegenwoordigen Red Bull-teams en dat is geen toeval. Het hangt natuurlijk samen met het vertrek van Pierre Gasly naar Alpine en het bizarre silly season van dit jaar, maar de onderlinge relatie van beide Nederlanders heeft ook een rol gespeeld. Helmut Marko liet in de paddock van Suzuka al aan Motorsport.com weten dat Verstappen 'erg behulpzaam' is geweest om De Vries in het AlphaTauri-zitje te krijgen, al wilde de Oostenrijker nog niet precies uitleggen op welke manier.

Verstappen doet dat zelf wel in de persconferentie na afloop van de kwalificatie, die hem zoals bekend pole opleverde. "Ik wist natuurlijk al dat dit nieuws eraan zat te komen, maar het is echt geweldig voor hem om de bevestiging te hebben. Hij is hier al erg lang voor aan het pushen en dat die kans nu eindelijk komt, is een mooie beloning. Na Monza was er volgens mij ook geen discussie meer mogelijk", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Helmut is trouwens ook wel het type dat hem meteen in de auto zet als hij iemand goed genoeg vindt of als iemand hem aanspreekt. Andere teams zouden daar misschien toch iets voorzichtiger in zijn geweest."

Over zijn eigen inbreng doet Verstappen uit de doeken dat hij De Vries na Monza heeft geadviseerd contact op te nemen met de Red Bull-motorsportchef, eigenlijk puur om zijn geluk te beproeven. "Nyck en ik zijn goede vrienden. Na de race in Monza hebben we samen gedineerd. Ik zei toen tegen Nyck: 'Bel Marko gewoon op! Je weet nooit wat er kan gebeuren...' Het was ook precies het goede moment om Helmut te bellen. Op een maandag na de race is hij altijd nog vol van de race op zondag en is hij vaak erg enthousiast. Gelukkig heeft dat perfect gewerkt. Dit van vandaag is natuurlijk geweldig nieuws en ik ben erg blij voor Nyck", besluit de wereldkampioen.