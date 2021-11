Verstappen: "Heb alles gegeven, vandaag draaide om schadebeperking"

Na de zaterdagse sprintrace moest Max Verstappen de krachtmeting op het Autodromo José Carlos Pace als tweede aanvangen. Waar de start op zaterdag niet naar wens verliep door zijn bandenkeuze en een probleem met de versnellingsbak, ging het zondag een stuk beter. Verstappen kwam ditmaal wél goed van zijn plek, zat bij het aanremmen al naast Valtteri Bottas en bleek na de eerste bocht spekkoper. Hij kon de eerste stint controleren, al doemde de oprukkende Hamilton al sneller dan gedacht op in zijn spiegels.

Een eerste undercut bracht de Mercedes-coureur nog dichterbij, waardoor Verstappen meteen liet weten: "We kunnen onszelf niet nog een keer laten undercutten." Het gevolg was dat de Limburger zelf het initiatief nam bij de tweede stop, al bleek dat niet voldoende voor zijn tiende overwinning van het jaar. Er stond simpelweg geen maat op Hamilton in zijn superieure Mercedes. "We waren gewoon te langzaam. Ik heb alles eraan proberen te doen om hem achter me te houden, maar hij had net wat teveel topsnelheid deze keer. Op dit circuit konden ze toch redelijk makkelijk volgen. Iedere keer dat ze binnen acht tienden zaten, moest ik al verdedigen in bocht 1. Dat was niet ideaal, maar uiteindelijk gewoon een prima resultaat", laat hij voor de camera van Ziggo Sport weten.

Gevolg van dat resultaat is dat Verstappen zijn voorsprong in het WK heeft zien slinken tot veertien punten. Met nog drie Grands Prix voor de boeg maakt het F1-circus zich op voor een bloedstollende finale, waarbij ook Verstappen concludeert dat werkelijk alles mogelijk is. "We hebben nog altijd een mooie voorsprong in het kampioenschap. Vandaag draaide het allemaal om schadebeperking in een weekend dat best moeilijk was voor ons. Maar goed, ik weet zeker dat we in de komende races terug zullen slaan." Mercedes was indrukwekkend sterk in Brazilië, maar dat baart Verstappen nog niet meteen zorgen. "Wij waren weer heel sterk in Mexico. Dit is één raceweekend en we weten gewoon dat zij er met een verse motor net iets meer uit kunnen halen. Dat wordt langzamerhand ook wel weer minder en dan komt het wel weer iets dichter bij elkaar."