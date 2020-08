Keuze voor harde band was voor Verstappen een uitgemaakte zaak

De Nederlander klokte aan het begin van Q2 de tweede tijd op de harde band en bleef vervolgens binnen, terwijl de meeste anderen nog een tweede run maakten. Zo zakte hij in de slotfase van de sessie naar de negende plek in de tijdentabel, waarmee hij maar twee posities verwijderd was van eliminatie. Verstappen was echter geslaagd in zijn opzet om zich op de harde band te kwalificeren voor Q3, waardoor hij zondag de enige in de top-tien is die de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone op de harde band zal aanvangen. Daarmee heeft hij wellicht een strategisch voordeel ten opzichte van de anderen en kan hij in principe een langere eerste stint rijden.

“Ik had een sterke voorkeur voor die band omdat we dit weekend met zachtere banden rijden en dus niet over dezelfde hard band beschikken als vorige week, wat volgens mij een redelijke band was”, legt Verstappen uit aan onder andere Motorsport.com. “Ik wilde daarom voor de hardste optie gaan die we dit weekend tot onze beschikking hebben. De soft was voor niemand een optie omdat die heel snel uit elkaar valt. En de medium van deze week is de soft van vorige week, wat ook geen geweldige band is. Daar wilden de toppers vorige week niet op kwalificeren, dus waarom zou ik daar nu wel op willen kwalificeren, terwijl de baan nog warmer is dan een week geleden? Het was alleen wel zaak om op die hardste band door Q2 te komen, maar daar zijn we in geslaagd.”

Alleen voor de start is Verstappen mogelijk iets in het nadeel met de hardste band, erkent de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Misschien dat de start iets lastiger is, maar we hebben vorige week ook onze positie weten te behouden, ondanks dat er een paar jongens op de zachtere compound achter ons stonden. Ik denk dus dat het wel in orde komt.” In hoeverre de gok voor de harde band zich zal uitbetalen, is natuurlijk afwachten: “Het zal afhangen van een paar dingen. Van hoe mijn eerste ronde verloopt en of we een safety car krijgen of niet, wat natuurlijk altijd een vraagteken is. Maar ik vond het vorige week in elk geval een prettige band, dus daarom wilde ik dit een kans geven.”

'Had tweede run moeten doen in Q2'

Verstappen start de race als vierde. Behalve de twee Mercedes-coureurs moest hij ook Nico Hülkenberg in de Racing Point voor zich dulden in Q3. Verstappen weet dat hij eigenlijk derde had moeten staan op de grid en denkt dat het achteraf bezien beter was geweest om nog een tweede run te doen in Q2, zoals Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dat deden, puur om een gevoel te krijgen op de soft. “We hadden gewoon in Q2 naar buiten moeten rijden op die zachte banden, zodat we een beetje een vergelijk hadden kunnen maken”, gaf hij bij de Nederlandse pers toe. “Het probleem is dat we nu gewoon geen goede referentie hadden voor wat we met de voorvleugel moesten doen voor Q3. Want ik ging in Q1 al redelijk vroeg naar buiten op de soft en daarna deden we maar één run in Q2 op de harde band. In Q3 gingen we eerst op de medium naar buiten en daarna op de soft, maar die soft hadden we dus al sinds Q1 niet meer gebruikt, wat dan al best een tijd geleden is.”

“Dus ja, hoe we dat hebben aangepakt, was denk ik niet zo handig. Ik denk dan ook dat er best wel wat meer in zat. Ik verloor drie tienden in de bochten zes en zeven in mijn snelste ronde. Dat is gewoon niet goed”, beseft Verstappen. “Maar ja, het is nu eenmaal zo, dat kun je niet meer terugdraaien. We weten dat we niet voor pole kunnen vechten, maar dan hadden we nog wel gewoon derde gestaan, wat natuurlijk iets beter was geweest. Als je vierde staat terwijl je het idee hebt dat er toch wel wat meer in had gezeten, dan ben je natuurlijk niet zo blij.”

Dat Verstappen aan het einde zowel op de soft als op de medium een run deed, had alles te maken met dat de aanloop niet perfect was. “Ik wist gewoon niet zeker welke band de snelste zou zijn, dus daarom we deden een poging op beide. We hebben bovendien niet veel gereden in deze kwalificatie. Ik heb misschien maar vier ronden gedaan en dat was misschien niet genoeg. We kregen het hierdoor niet helemaal voor elkaar in Q3. De auto was niet slecht en ik denk dat als we ons iets beter hadden voorbereid op Q3 en twee runs op de soft hadden gedaan - ik had daar voldoende banden voor - we binnen zeven tienden van Mercedes hadden kunnen staan. En dat zou niet slecht zijn geweest, aangezien ze ook veel op de rechte stukken winnen. We hebben een paar fouten maakt, maar we zullen daarvan leren voor de volgende keer.”